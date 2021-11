I boomer che commentano su TikTok la lite Ghali-Salvini: «sembra di stare su Facebook»

La generazione frequentatrice di Facebook – etichettata più facilmente come boomer – e la Generazione Z – figlia principalmente del ventunesimo secolo – si sono incontrate (o scontrate) su TikTok sotto al video di Ghali contro Salvini.

I boomer su TikTok sotto al video di Ghali contro Salvini

Nelle ultime ore – e già da ieri – ha fatto molto discutere il video in cui il rapper Ghali è protagonista dell’attacco al leader della Lega Matteo Salvini. Come riporta AdnKronos, «il cantante dalla sua seduta urla qualcosa all’indirizzo del segretario della Lega, tifoso rossonero doc presente in tribuna. Qualcuno interviene cercando di riportare l’artista alla calma, mentre Salvini – che indossa la maglia del Milan – pare esultare con le braccia al cielo». Come spesso accade, il video ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, slittando – come prevedibile – in tendenza su Twitter.

Successivamente, è stato pubblicato anche sulla piattaforma TikTok nel profilo di @itaclips, con l’aggiunta del testo «Lite Salvini-Ghali». Qui il filmato ha ottenuto quasi 1 milione di visualizzazioni e ben 103,8 mila mi piace.

Ciò che fa sorridere, ma anche riflettere, non è tanto l’enorme quantità di persone che un video di uno scontro riesce ad intercettare, quanto i giudizi della generazione Z – che su TikTok ha il monopolio – che notano come, tra le varie risposte al video, ci siano anche i commenti dei boomer, che invece dovrebbero stare su Facebook. Effettivamente, i commenti sono principalmente di persone che si schierano o dalla parte di Salvini o di Ghali, ma nel primo caso non risparmiano offese al rapper: «Ghali chi? Torni in Tunisia». Va detto, comunque, che lo schierarsi è anche una risposta alla call to action – cioè un invito a commentare – inserita nella didascalia del video, apposta da chi gestisce il profilo TikTok di @itaclips: «Stai dalla parte di #salvini o #ghali ?».

La presenza dei boomer, però, sembra spiccare nei commenti. Alla Gen Z quei commenti suonano come pesci fuor d’acqua, tanto che il commento «raga leggete i commenti sembra de sta su Facebook» ha ottenuto ben 132 likes; ma non è l’unico. Un altro utente scrive: «i cinquantenni di Facebook sono come i vecchi telefoni, hanno fatto il loro ma ora nessuno li vuole più».

Come la prenderanno i diretti interessati? Come ci si sente ad essere confinati su Facebook? E soprattutto, lo stesso Facebook sarà felice di sapere che ormai è un social network direttamente associato agli utenti più datati? Probabilmente sì e forse anche per questo Mark Zuckerberg si è orientato verso il metaverso.