Un commento non può salvarti dal Covid come sostengono alcuni utenti di TikTok

Negli ultimi i giorni – proprio in concomitanza con le festività natalizie – i contagi Covid sono aumentati in modo esponenziale nel nostro Paese e quelli che sarebbero stati di norma dei giorni di recupero delle energie, svago e serenità, per molti italiani di tutte le età si sono trasformati in dei giorni di autoisolamento da spuntare via via che passano, perché positivi al Covid o perché contatto di soggetti positivi. Nella migliore delle ipotesi, la noia è la conseguenza principale al dover stare chiusi a casa forzatamente; forse anche per questa ragione, molti dei soggetti coinvolti dalla quarantena si stanno sbizzarrendo su TikTok raccontando le loro giornate, come hanno contratto il virus e cosa avrebbero potuto fare se non avessero contratto il virus. Ed è proprio in questo genere di video che si trova su TikTok il commento «annullo e interagisco». Ma cosa vuol dire?

Cosa vuol dire il commento «annullo e interagisco» su TikTok

A dirla tutta, da qualche tempo su TikTok anche altri video incoraggiavano gli utenti ad interagire con quel contenuto o audio utilizzato, altrimenti sarebbe arrivata la sfiga. Il più delle volte si trattava di audio inseriti in video-testimonianza di persone che – avendolo usato – raccontavano la loro bella giornata o al contrario – non avendo usato l’audio – raccontavano le sfortune che erano sopraggiunte.

Poi, in questi ultimi giorni, dagli audio virali anti-sfiga si è passati ai commenti sotto quei video di persone che fanno riferimento al Covid in generale o che raccontano la loro personale esperienza, aggiungendo nella componente testo del loro TikTok anche frasi del tipo «Interagisci o avrai il Covid». Come per la maggior parte dei trend, è difficile stabilire quale sia stato il primo contenuto a far partire la viralità, anzi, per dirla in termini pandemici, il contenuto 0; è probabile però che il commento «annullo e interagisco» abbia avuto origine proprio da quei video dove il creator per primo chiedeva esplicitamente di commentare. Ad ogni modo, la spiegazione più chiara di cosa voglia dire la formula arriva direttamente da un utente di TikTok che scrive: «Commentando in quel modo, è come se annullassero una maledizione dicendo che la annullano ed interagiscono per dare positività (non al tampone ovviamente)».

Questi qui sarebbero fenomeni di poco conto e di scarso interesse se i contenuti in questione non avessero migliaia visualizzazioni e se i commenti in cui le persone cercano di spezzare l’incantesimo non riscuotessero altrettanto consenso. Inoltre, l’effetto collaterale di tanta interazione da parte degli utenti è che quei commenti favoriscono l’algoritmo di TikTok e banali video – realizzati con scarse competenze di montaggio e postproduzione – possono arrivare ad avere anche milioni di visualizzazioni. E – ormai lo sappiamo – il Covid non è proprio un gioco da ragazzi.