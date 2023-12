Il nostro viaggio nelle aziende Fintech più innovative

Nel corso della tre-giorni che ha visto Giornalettismo al MiCo, nelle vesti di media partner del Salone dei Pagamenti 2023 (organizzato, come ogni anno, da ABI), abbiamo incontrato moltissime realtà aziendali che si occupano di pagamenti digitali e che cercano di fornire delle soluzioni innovative a cittadini e imprese. Ce ne sono alcune che hanno alle loro spalle una lunga storia e altre che, invece, si sono affacciate da poco all’interno del tessuto aziendale. Dalle startup a quelle aziende che già da anni sono sul mercato: molte di loro hanno raccontato la propria storia ai nostri microfoni, spiegandoci dettagli e piani per il futuro.

Startup e aziende sui pagamenti digitali, le realtà più interessanti

C’è chi si occupa esclusivamente di pagamenti e di soluzioni innovative. Chi, invece, si pone come supporto e sostegno al lavoro delle imprese (dalla gestione amministrativa alla burocrazia). Molte di queste aziende erano startup. Molte di quelle che oggi sono startup sono destinate a diventare aziende. L’ecosistema è molto vasto e ogni singola realtà che si è alternata al nostro stand ha fornito spunti interessanti per analizzare – anche in chiave critica – il futuro sempre più digitale. Il futuro verso cui stiamo correndo ad ampie falcate.