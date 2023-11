Un viaggio nelle aziende innovative dei servizi digitali, il caso di Primaton

Nell’ambito dell’esplorazione di Giornalettismo nel settore delle aziende innovative legate ai pagamenti digitali, abbiamo cercato di comprendere il ruolo di Primaton. Si tratta di una moderna azienda fintech, attiva nell’open banking. Fa parte, dunque, di quelle aziende che utilizzano open API che consentono a piattaforme e applicazioni di avere accesso ai dati degli istituti bancari e finanziari. In base alla direttiva europea sui pagamenti digitali, Primaton è un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia. Abbiamo intervistato Marina Gauna, Pre-sales e Customer Care dell’azienda, che ci ha spiegato in che modo la sua azienda cambia la vita delle persone che se ne servono.

LEGGI ANCHE > C’è abbastanza educazione finanziaria nell’ambito dei pagamenti digitali?

Primaton spiegata da Marina Gauna: in che modo cambia la vita delle persone?

Primaton supporta le aziende e i commercialisti nella digitalizzazione dei processi amministrativi e di pagamento, grazie a una piattaforma SaaS e sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale e auto-apprendimento. In questo modo, fa risparmiare tempo nella gestione amministrativa dell’azienda, garantisce efficacia nella compilazione dei bilanci e nel controllo della fiscalità, permette di risparmiare su costi diretti e indiretti. La piattaforma digitale è facilmente utilizzabile grazie a una interfaccia intuitiva e può essere personalizzata a seconda delle richieste del cliente.

«La nostra start-up ha migliorato la qualità del lavoro negli uffici amministrativi e contabili, perché ha realizzato un applicativo in grado di creare la prima nota banca in maniera totalmente automatizzata. Questa operazione crea il 90-95% di match: una volta utilizzato il nostro servizio in questa percentuale di casi l’operatore non deve intervenire sulla nota banca».

La vigilanza della Banca d’Italia è sicuramente fondamentale. Inoltre, Primaton è compliant con linee Guida EBA (European Banking Authority) e rispetta i requisiti richiesti dalle normative europee in tema di sicurezza a tutela degli utenti dei servizi di pagamento. Aspetto importante per garantire una esperienza sicura nell’utilizzo dei suoi servizi.