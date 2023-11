La semplificazione digitale della gestione delle spese aziendali, il caso Soldo

Chi guida un’azienda e chi si occupa di amministrazione ha a che fare, quotidianamente, con una serie di gestione delle spese. Un lavoro che richiede accuratezza, precisione e un’attenzione maniacale per cercare di evitare di incorrere in errori. Le “uscite”, infatti, rappresentano quella voce in bilancio fondamentale per comprendere se il lavoro stia andando nella giusta direzione (anche per quel che riguarda la sostenibilità economico-finanziaria). Dal 2014, Soldo lavora proprio per semplificare tutto questo processo.

Giornalettismo ha incontrato Davide Salmistraro, dal 2021 nominato Country Manager per l’Italia di Soldo, che ci ha raccontato i punti focali dell’azienda e i piani per il futuro più prossimo. Soprattutto per quel che riguarda l’impatto dei prodotti sviluppati e commercializzati a sostegno delle persone e delle aziende che hanno deciso di affidarsi a loro.

Soldo, la semplificazione della gestione delle spese aziendali

«Quello che noi ci proponiamo di fare è fornire un sistema intelligente, semplice e immediato per agevolare la vita delle persone che, come noi, girano tutti i giorni in modo tale di non avere l’assillo di creare note spese e gestire gli scontrini – ha spiegato Davide Salmistraro ai microfoni di Giornalettismo -. Tutto semplificato in un’unica piattaforma». Dunque, uno strumento unico in grado di semplificare la gestione di queste spese. E il futuro prevede ancora molto altro.

«Abbiamo lavorato moltissimo sulle integrazioni automatiche con il rilascio di API potentissime che permettono di effettuare tutte le operazioni che normalmente verrebbero effettuare da persone umane in maniera automatica». Un potenziamento, quindi, di una piattaforma che già oggi rappresenta una delle realtà aziendali più interessanti nel panorama del Fintech. E anche il futuro sembra essere ancor più interessante: «Il 2024 sarà sicuramente un anno molto interessante. Ci stiamo concentrando su una serie di opzioni che permettano di gestire i budget in maniera molto più sensata, direttamente collegati ai sistemi di gestione aziendale».