Le aziende che digitalizzano il welfare aziendale, il caso di Toduba

Si può digitalizzare il welfare aziendale? È opportuno che una testata di educazione digitale come Giornalettismo esamini quanto questa possibilità sia concreta e chi siano i soggetti che permettono che questa cosa possa essere effettivamente concretizzata. Toduba è partita come start-up innovativa ed è diventata, oggi, una PMI innovativa che opera proprio in questo settore. Gianluca Enrietti, CEO e founder dell’azienda, ci ha spiegato in che modo questa sua realtà abbia cambiato la vita delle persone che ne hanno usufruito.

LEGGI ANCHE > C’è ancora divario tra le professioni digitali e le normative giuslavoristiche

Come Toduba ha cambiato la vita di chi l’ha usata secondo Gianluca Enrietti

Grazie a un’app dall’interfaccia estremamente usabile, Toduba porta il welfare aziendale sul digitale, offrendo anche delle soluzioni su misura per i suoi clienti. Il punto focale della sua attività è quello di offrire un gestionale per l’emissione di buoni pasto e benefit, sempre secondo le normative attuali. Lo scopo è quello di rendere più agile, sostenibile e green il welfare aziendale, puntando sulla soddisfazione delle aziende e dei dipendenti, applicando il principio della Platform as a Service. Secondo i dati forniti dall’azienda, servizi come questo fanno sentire i dipendenti tre volte più coinvolti. Questi ultimi hanno il 69% di possibilità in meno di cercare un nuovo lavoro e il 71% in meno di soffrire di burnout.

«Cambiamo la vita delle persone perché abbiamo creato un sistema di pagamento che riguarda il welfare aziendale che mette al centro l’utente – ha spiegato Gianluca Enrietti a Giornalettismo -. Significa, sostanzialmente, far decidere all’utente stesso dove andare a spendere i suoi soldi. Oggi, tra l’altro, non operiamo più soltanto in un B2B, ma in una modalità che chiamiamo B2B2X, cioè ci sono 15 realtà di welfare che usufruiscono dei nostri servizi in modalità white label». Il che dà la possibilità alle altre aziende di servirsi dell’impianto messo a disposizione da Toduba, personalizzandolo e rendendolo più familiare ai propri utenti.