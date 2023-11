Il problema della burocrazia nell’economia digitale: le soluzioni di Tot

Le aziende di tutto il mondo hanno a che fare con la burocrazia. Questo aspetto, però, in Italia è piuttosto esasperato. Dal punto di vista della gestione della fatturazione e delle riconciliazioni, sono molte le realtà che hanno iniziato a sviluppare e offrire prodotti innovativi che rispondono a un concetto chiaro: la semplificazione. Come nel caso di Tot.

Abbiamo parlato di questa azienda con Bruno Reggiani, Co-founder e COO (Chief Operating Officer) di Tot, che ha messo l’accendo su alcune caratteristiche che i loro prodotti hanno. Strumenti in grado di semplificare quegli aspetti burocratici che, nella maggior parte dei casi, rallentano i lavori di un’impresa e quelli degli imprenditori.

Tot, gli strumenti per semplificare la burocrazia

Il percorso di Tot parte da una stella cometa da inseguire, in nome di una gestione amministrativa sempre più semplificata: «Noi sogniamo un mondo in cui l’imprenditore abbia molto meno burocrazia da gestire – ha spiegato a Giornalettismo Bruno Reggiani -. Quindi, sostanzialmente, cerchiamo di semplificargli la vita e speriamo che questo risultato sia raggiunto con un Paese in cui un imprenditore riesca a fare il suo lavoro senza doversi concentrare su cose che non lo sono».

In cantiere ci sono molte altre novità, ma ce n’è una che è stata lanciata di recente e che contribuirà a una gestione ancor più snella dei bilanci aziendali: «Con Tot noi mischiamo, fondamentalmente, il mondo del banking – strumenti di incasso e pagamento – con i sistemi di amministrazione, ovvero il gestionale della fatturazione che non gestiamo noi ma che prendiamo in automatico dal cassetto fiscale. Recentemente, abbiamo lanciato la riconciliazione automatica». Si tratta, dunque, di soluzioni innovative che potrebbero diventare sempre più estese: «Speriamo di crescere sempre più, di aiutare sempre più clienti a migliorare i loro processi di gestione delle finanze aziendali e diventare un player importante per l’Italia».