Il presente e il futuro del “Banking-as-a-service”: la storia di Treezor

È stata una delle prime aziende a intuire, a livello internazionale, le potenzialità dell’embedded finance e dalla cosiddetta “Bank-as-a-service”. Oggi Treezor è diventata un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda il comparto Fintech. Nata in Francia nel 2016, ma opera in 25 Paesi (tra cui l’Italia) come istituto di moneta elettronica. Si tratta di una realtà già consolidata – ha alle sue spalle, dal 2019, Société Générale, quarta banca nella Classifica per capitalizzazione dei gruppi bancari della zona Euro – che ha una caratteristica fondamentale: riuscire a intuire prima degli altri le tendenze del mercato aziendale.

LEGGI ANCHE > Le aziende che digitalizzano il welfare aziendale, il caso di Toduba

Giornalettismo ha intervistato il CEO di questa azienda francese, André Gardella, che ci ha spiegato come le nuove tecnologie digitali siano al centro dell’implementazione degli strumenti forniti da Treezor. Con uno sguardo sul futuro. Perché oggi si parla di finanza integrata (embedded finance) solo facendo riferimento alle Fintech, ma un domani (neanche troppo lontano) questo paradigma sembra essere destinato a cambiare.

Treezor e il concetto di “Banking-as-a-service”

Innanzitutto, Gardella ha spiegato ai microfoni di Giornalettismo qual è il cuore del lavoro dell’azienda che guida: «Treezor è un Bank-as-a-service. Un istituto di moneta elettronica che fornisce una licenza di istituto di moneta elettronica e fornisce dei componenti tecnologici accessibili via API». Di recente, la loro attività – grazie a una collaborazione con un’altra realtà transalpina, molto conosciuta – si è estesa anche al mondo delle cripto.

Il futuro, però, racconta un cambio di paradigma: «L’ottanta per cento della crescita nell’embedded finance verrà dalle corporate e non più unicamente dalle fintech e, da questo punto di vista, il fatto di appartenere al gruppo Société Générale ci dà un accesso privilegiato a un mercato delle corporate che sempre di più vorranno inserire, nei loro percorsi digitali per dipendenti, clienti e fornitori, delle soluzioni di finanza embedded come quelle che Treezor è in grado di proporre».