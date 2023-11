Pagomobile, l’app che trasforma i pagamenti postali in pagamenti bancari

Una delle realtà aziendali italiane più giovani, nata nel marzo del 2023, che si occupa della gestione dei pagamenti digitali è sicuramente Pagomobile. Una startup che ha visto la luce solo pochi mesi fa e che ha come obiettivo quello di offrire ai cittadini e agli esercenti soluzioni innovative di pagamento. Il tutto attraverso un’app.

Giornalettismo ha intervistato Emilio Salvati, co-founder e CMO (Chief marketing Officer) della startup, che ha spiegato le soluzioni attuali che offre la sua azienda e quel piano: una piattaforma che riuscirà a “mettere sullo stesso piano” i pagamenti postali e quelli bancari, convertendo i primi nei secondi. Una svolta non da poco che permetterà a tutti di agire con un unica applicazione per procedere, per esempio, con il pagamento delle bollette (che non sempre prevedono la stessa metodologia di pagamento).

Pagomobile spiegata da Emilio Salvati, l’intervista

Ma di cosa stiamo parlando? Questa realtà, ancora molto giovane e che sta muovendo oggi i primi passi, già è in grado di sveltire alcune soluzioni di pagamento. Il tutto attraverso un algoritmo (proprietario) in grado di consentire a chiunque di pagare, per esempio, le bollette: «Pagomobile è una piattaforma indipendente, all-in-one, dei pagamenti interattivi. Il primo problema che andrà a risolvere è quello relativo al pagamento delle bollette. E lo farà attraverso il nostro algoritmo proprietario che trasforma i pagamenti postali in pagamenti bancari».

E questo è solo l’inizio. Ai microfoni di Giornalettismo, Emilio Salvati ci ha raccontato che si attende grandi cose per il futuro della sua startup, soprattutto dopo il fischio d’inizio dell’attività. E, nonostante questa azienda abbia visto la luce solo qualche mese fa, già sono state lanciate altre innovazioni: «L’ultima novità di Pagomobile è un Pos che permetterà agli esercenti di ricevere pagamenti in maniera completamente digitale».