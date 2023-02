Gli italiani sui motori di ricerca si interessano di sostenibilità digitale, ma sbagliano target

Quanto inquina una mail? E quanto inquina Facebook? Sono sicuramente delle domande che, nell’ultimo anno, gli italiani hanno iniziato a farsi. Almeno è questo il risultato del report di Karma Metrix, la realtà incubata all’interno di Avantgrade, che non solo monitora l’ottimizzazione dei siti web in chiave di sostenibilità, ma ha cercato anche di sensibilizzare, attraverso questo studio, l’audience di internet nel nostro Paese su un problema che, spesso, è sottovalutato anche dalle associazioni che si battono contro il cambiamento climatico.

Sostenibilità digitale e ricerche su internet

Gli italiani, dunque, si interessano di alcune di queste tematiche, stando alle loro ricerche sul web. Ma lo fanno, spesso, da un punto di vista sbagliato. Se parlano di mobilità sostenibile e di auto elettriche, ad esempio, tendono a inserire tutto sotto al cappello di Tesla, dimostrando così una conoscenza approssimativa (e distorsiva) del settore. Tuttavia, iniziano a farsi delle domande puntuali sui consumi delle grandi piattaforme online, su quanto consumi Google, quanto consumi Meta con i suoi due social network Facebook e Instagram, quanto consumi un evento trasmesso in streaming.

Ale Agostini, CEO di Karma Metrix, ci ha spiegato che il problema dell’inquinamento digitale sarà sempre più persistente nel prossimo futuro, soprattutto perché si stanno facendo passi da gigante nel settore dell’intelligenza artificiale. Se una ricerca su Google inquina (e i dati di diversi studi accademici lo confermano), immaginiamo come inquinerà quella stessa ricerca affidata a uno strumento di intelligenza artificiale, che elaborerà – in una singola azione – un numero di dati decisamente maggiore. Karma Metrix, in ogni caso, mette a disposizione un portale per misurare l’impatto ambientale di tutti i siti, a partire dalla loro url: una panoramica ci ha mostrato che anche il settore dell’informazione, in Italia, contribuisce all’emissione di CO2 e che – inaspettatamente – anche le associazioni di attivisti hanno dei siti web non propriamente sostenibili.

Il monografico di Giornalettismo sul tema della sostenibilità digitale

Agli italiani interessa parlare di sostenibilità digitale? Il report di Karma Metrix

Dalle ricerche degli italiani su Google emerge l’interesse per la mobilità sostenibile, ma soprattutto per Tesla

«Quanto inquina una mail» e tutte le altre parole chiave del digitale sostenibile

Google si sta impegnando per rendersi sostenibile oppure si tratta di greenwashing?

Quanto inquinano i siti di informazione online?

Big Tech e ambiente, come riconoscere quando è greenwashing

Quanto inquinano i social network?

Quanto inquinano i siti delle associazioni ambientaliste?

«Si parla di intelligenza artificiale senza pensare alla sostenibilità digitale», l’intervista ad Ale Agostini