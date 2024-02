Il nuovo paradigma: l’influencer marketing senza “influencer”

Tra norme e linee guida che non riescono a fornire dei confini ben delineati e casi di cronaca giudiziaria che hanno visto coinvolti personaggi molto noti dentro e fuori le piattaforme social, il mondo degli influencer sembra aver perso quella presa comunicativa (a livello di influenza) sugli utenti/consumatori. Il mondo dell’influencer marketing sta assistendo a quella che doveva essere – secondo le premesse – una rivoluzione del settore delle nuove professioni digitali, ma c’è chi da anni lavora per ribaltare quel paradigma che da tempo sembrava essere consolidato.

PopulaRise e l’influencer marketing senza influencer

Dal 2021, infatti, esiste un’azienda startup italiana che ha proprio l’obiettivo di invertire quella tendenza che ha condizionato il mercato pubblicitario e delle sponsorizzazioni. Si chiama PopulaRise ed è una piattaforma di influencer marketing, ma senza gli influencer. Il CEO e fondatore Andrea Croce ha spiegato a Giornalettismo qual è la sua idea. E sembra che tutto stia andando nella direzione giusta, visto che da un mese PopulaRise è negli Stati Uniti dopo esser stata scelta da Plug and Play, quarto acceleratore al mondo per le startup.

In attesa di capire se questo nuovo paradigma diventerà il fulcro dell’influencer marketing del futuro, il presente italiano risponde alle linee guida redatte da Agcom. Nelle settimane precedenti abbiamo messo in evidenza alcuni vulnus, come l’equiparazione tra influencer ed editori per le responsabilità. Oggi, insieme a Carolina Casolo, consulente fiscale e previdenziale che collabora anche con Assoinfluencer, abbiamo approfondito i riflessi di queste nuove norme. Non solo dal punto di vista della comunicazione, ma anche dal punto di vista dell’inquadramento fiscale dei content creator.