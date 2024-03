Tutte le strade dell’intelligenza artificiale portano a NVIDIA

C’era una volta, un’azienda americana che si occupava di produrre uno strumento utile a un settore di nicchia del mercato. A farla da padrona era una concorrente, molto più quotata e dalla storia che si intrinseca con quella della nascita della Silicon Valley. Oggi, però, quel paradigma è stato completamente stravolto. NVIDIA, nota per la produzione di GPU (unità di elaborazione grafica) utili – più che altro – al gaming online, è riuscita nell’impresa di supere (e non di poco) lo strapotere che Intel ha avuto per moltissimi decenni.

NVIDIA e le sue GPU usate per sviluppare sistemi AI

Ci sono molti fattori che hanno portato NVIDIA a una capitalizzazione di mercato elevatissima (sia per valore che per velocità). Tutto è iniziato, seppur in tono minore, con l’estrazione dei Bitcoin tra la fine del 2016 e l’inizio del 2018. Una volta sgonfiata quella bolla, l’azienda ha visto aumentare il proprio valore durante la pandemia: con le restrizioni e l’aumento del telelavoro, il settore del gaming (e non è un caso) ha avuto un importanti impulso verso l’anno. Il calo fisiologico provocato dall’inizio della guerra in Ucraina è durato ben poco. Con l’arrivo dello sviluppo di sistemi AI, nel giro di meno di due anni l’azienda di Santa Clara ha stracciato la concorrenza. A oggi, infatti, ha circa l’80% delle quote di mercato legate all’intelligenza artificiale.

Un predominio inatteso che, però, potrebbe incontrare presto degli ostacoli. Microsoft (che va braccetto con OpenAI) ha appena concluso un accordo con Intel per la produzione di chip dedicati all’AI. E la stessa NVIDIA potrebbe appoggiarsi al suo “rivale” per abbandonare la produzione taiwanese e riportare in auge la vera anima della Silicon Valley. E sullo sfondo, ci sono degli interrogativi che – probabilmente – le grandi aziende che producono chip, GPU e sviluppano sistemi AI non si stanno facendo: quanto inquina tutto questo? La risposta è molto semplice: molto. Moltissimo. Troppo.