Quali cose si possono fare utilizzando Nostr?

Nostr, acronimo di Notes and other stuff transmitted by relays è un protocollo “aperto” utilizzato per creare un social network decentralizzato e «censorship-resistant», resistente alla censura. Nostr, quindi, di per sé non è un social network, ma può essere utilizzato come un social per pubblicare post, le “note” appunto, per commentare i post degli altri utenti o scambiare messaggi con loro e anche per scambiare Bitcoin. Damus è invece un social network vero e proprio costruito su Nostr e che da oggi è disponibile sull’App Store di Apple.

LEGGI ANCHE > La storia di Twitter e del suo stretto rapporto con il mondo dell’informazione

Cosa è stato fatto e cosa si può fare sfruttando le potenzialità di Nostr?

Il protocollo Nostr ha consentito quindi di creare un social network, e la sua relativa applicazione per dispositivi mobili, decentralizzato e “resistente alla censura”, ed è possibile utilizzarlo per crearne altre.

Negli ultimi giorni, però, molte testate giornalistiche stanno parlando di Nostr come un vero e proprio social network alternativo a Twitter: Forbes ha infatti pubblicato l’articolo intitolato Nostr is the decentralized protocol that might replace Elon Musk’s Twitter (Nostr è il protocollo decentralizzato che potrebbe sostituire Twitter di Elon Musk). L’autore, Ruggero Huang, ha scritto che «Nostr è forse uno dei modi con il potenziale più elevato per Internet di evolversi lontano dal controllo del governo e delle aziende e verso un futuro più decentralizzato». Nonostante Jack Dorsey abbia definito il lancio di Damus su App Store di Apple «una pietra miliare per i protocolli aperti» si tratta di una delle prime e più riuscite modalità di applicazione del protocollo Nostr che in futuro potrebbe portare ad altri risultati e alla creazione di nuovi prodotti.

Finora, Nostr è stato utilizzato per realizzare diversi progetti, alcuni dei quali sono pubblicati e consultabili come esempi sul sito Web ufficiale. Per esempio, il protocollo è stato utilizzato per creare Anigma, una chat simile a quella di Telegram e Branle, un client simile a Twitter.

Nostr è stato utilizzato anche per creare Chesstr o Jester, una scacchiera virtuale che due utenti possono utilizzare per giocare online.

Want to play chess with a friend anywhere in the world? Presenting Chesstr, a virtual chessboard powered by Nostr. Just create a random url and share it with your friend. pic.twitter.com/36mC1tYT1x — João Bordalo ⚡ (@bordalix) December 22, 2022

(Immagine: @fiatjaf su Twitter)