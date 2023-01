La storia di Twitter e del suo stretto rapporto con il mondo dell’informazione

L'argomento del rapporto tra Twitter e il mondo dell'informazione meritava senz'altro un approfondimento. Twitter viene infatti catalogata spesso come "app di news" e non come social network: siamo partiti da qui per costruire il nostro monografico sul tema

Twitter è uno dei più noti social network ma grazie al modo in cui è stato progettato e al suo funzionamento è sempre stato sfruttato dai professionisti dell’informazione per pubblicare e condividere notizie. Jack Dorsey, uno dei fondatori di Twitter, ha iniziato a lavorare al progetto all’inizio degli anni duemila e l’idea originale prevedeva che la piattaforma fosse utilizzata per inviare SMS tramite Internet. Nel corso degli anni e con l’intervento di altre figure professionali che hanno lavorato al progetto la piattaforma ha cominciato ad assumere tutti gli aspetti caratteristici dei social network. Twitter è diventato, con il passare del tempo, uno dei social network più frequentato dai giornalisti di tutto il mondo proprio perché considerato uno strumento utile per il proprio lavoro quotidiano. Non si corre il rischio di esagerare se si definisce Twitter un’agenzia di stampa internazionale e talvolta molto efficiente: non a caso Twitter è catalogato come “app di news” su alcuni app store e non come social network.

Twitter è un'”app di news”: cosa vuol dire questo? Il monografico di Giornalettismo

Nell’approfondimento che Giornalettismo ha dedicato a questo argomento abbiamo percorso a ritroso la storia di questa piattaforma e spiegato perché Twitter viene catalogato come “app di news” e non come social network in alcuni app store. Abbiamo spiegato quali sono i requisiti che un’applicazione deve avere per poter essere catalogata come tale e cosa ha Twitter di diverso rispetto agli altri social network. Abbiamo cercato di riflettere su una questione abbastanza complessa: se Twitter è un’“app di news” questo significa che Elon Musk, che ne è il proprietario, è un editore? Infine, abbiamo intervistato l’esperto di comunicazione Pietro Raffa per capire in che direzione sta andando Twitter: sarà uno strumento sempre più utile ai giornalisti e quindi legato al mondo dell’informazione oppure le ultime modifiche apportate alla piattaforma fanno presagire qualcosa di diverso?