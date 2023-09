Il via libera era arrivato il 26 maggio e ora è stato dato il via alla ricerca dei volontari che vogliono sperimentare il chip neurale sviluppato da Neuralink. Quattro mesi dopo l’autorizzazione arrivata dalla Food and Drug Administration (che aveva bocciato la richiesta sia nel 2019 che nel 2022), l’ambizioso – anche se a tratti controverso – progetto sponsorizzato da Elon Musk è arrivato a una fase di svolta. Sul sito della startup, infatti, si può compilare il modulo e verificare di essere in possesso di determinati requisiti (anche a livello sanitario).

Neuralink cerca volontari per testare i chip neurali sull’essere umano

Il chip neurale è stato oggetto di moltissime polemiche. Prima le accuse di aver provocato la morte di moltissimi animali utilizzati nella fase di sperimentazione, poi quella di aver trasportato agenti patogeni (hardware e componenti potenzialmente effetti) senza rispettare i requisiti minimi di legge sulla sicurezza. Nonostante tutto ciò, Neuralink ha ottenuto il via libera dalla Food and Drug Administration americana, riuscendo ad abbassare il “livello di rischio” del suo prodotto.

Un altro passo di un percorso che dovrebbe essere molto lungo. Secondo i calcoli raccolti dalla Reuters, per vedere l’immissione del chip neurale sul mercato ci vorranno circa 10 anni. Tempi dilatati, conseguenza di fattori economici e tempi tecnici per una corretta sperimentazione anche sull’essere umano. Il tutto mentre Elon Musk era impegnato in un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per parlare (anche) di intelligenza artificiale.