Cosa si sono detti Musk e Netanyahu sull’intelligenza artificiale

Si è parlato di antisemitismo attraverso le piattaforme social e di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Questo il cuore dell’incontro, andato in scena a San Francisco, tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il fondatore di Tesla (e proprietario di X) Elon Musk. Una visita ufficiale corredata da un dialogo, lontano dalle telecamere, sul come le nuove tecnologie siano necessarie all’evoluzione di molte dinamiche universali, ma anche sul come debba esserci un impianto normativo generale affinché si mitighino gli elevati rischi dell’AI.

L’incontro Netanyahu-Musk è andato in scena il 18 settembre e sembra non essere casuale. Nel corso delle scorse settimane, il proprietario di X è stato accusato dal Center for Countering Digital Hate di non aver alcuna intenzione di limitare il linguaggio dell’odio e le discriminazioni (anche l’antisemitismo) sulla sua piattaforma. Il tempismo, dunque, sembra essere perfetto.

🇮🇱 Today at the @Tesla plant, I had a vital discussion with @elonmusk, a stalwart for freedom of expression and against antisemitism. Alongside @gdb and @tegmark, we delved into the transformative power of #AI — both its blessings and its curses.

We stand on the threshold of a… pic.twitter.com/Y3JjWjXiLa

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 19, 2023