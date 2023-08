L’anfiteatro dell’assurdo. La storia di Elon Musk e Mark Zuckeberg che vogliono arrivare alle mani era già paradossale all’interno dei cortocircuiti social. Il governo italiano, invece, ha deciso di ergersi a protagonista di questa vicenda, proponendo una “location epica” tra i resti dell’Antica Roma (ma non Roma) per ospitare l’evento. Così questa trama tragicomica rischia seriamente di diventare realtà. E pensare che la contesa Musk vs Zuckerberg è partita da un tweet, per colpa di Threads, la nuova piattaforma lanciata da Meta che ricorda molto da vicino (per usare un eufemismo) X.

Musk vs Zuckerberg, alle origini della sfida

Invece di passare da una denuncia alle aule dei tribunali, due tra gli uomini più ricchi del mondo si sono promessi di darsele di santa ragione. Una diffida, come quella inviata dai legali di Musk a Zuckerberg, non sembra essere sufficiente in un universo in cui tutto diventa show. E il ruolo del governo italiano non ha fatto altro che acuire questa situazione poco edificante. Perché è stato proprio il patron di X ad aver parlato con il Ministro della Cultura Sangiuliano per trovare un accordo, con una vera e propria fuga in avanti all’insaputa del Ceo di Meta.

Se il governo italiano ha deciso di ritagliarsi un ruolo in questa tragica-commedia, le amministrazioni locali hanno seguito l’onda lunga di questo “spettacolo”: almeno nove città, infatti, si sono fatte avanti candidandosi per ospitare l’evento. L’unico aspetto che sembra essere “positivo” è la raccolta fondi, con i proventi da destinare ai “veterani e agli ospedali pediatrici italiani”. Anche qui, però, si rischia lo scontro: quale piattaforma ospiterà la diretta video in streaming dello scontro?