Facebook o X? L’incontro Musk-Zuckerberg passa anche dalla trasmissione dell’evento

Nel monografico di oggi su Giornalettismo, abbiamo analizzato tutte le chiavi critiche (condite dal sapore amaro dell’assurdo) legate all’incontro di lotta (non sappiamo ancora se ci saranno regole di una determinata disciplina, né la location, né la data) a mani nude tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk. In attesa di conoscere ulteriori dettagli, proviamo in questo articolo ad approfondire una dinamica strutturale legata alla piattaforma che dovrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) ospitare la diretta dell’evento. Perché si è parlato espressamente di una diretta su X e, contestualmente, di una su Facebook. Ma ci sono degli aspetti che rendono queste scelte molto differenti tra loro.

Al netto di tutte le perplessità attorno a questa vicenda tragicomica a cui ha deciso di partecipare anche il governo italiano dando il via libera alla scelta di una location legata “all’Antica Roma”, le due piattaforme di cui sono proprietari Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbero entrambe ospitare la diretta video dell’evento, in quanto hanno entrambe la possibilità di condividere con il pubblico contenuti video trasmessi in “live”. Però, uno dei due social non consente di fare altro, ovvero quel che è stato promesso agli utenti: raccogliere fondi per poi devolverli in beneficienza. Ad annunciare questa iniziativa è stato proprio il fondatore di Tesla in due tweet pubblicati tra l’11 e il 12 agosto.

Il ricavato dell’iniziativa, dunque, sarà devoluto ai veterani e agli ospedali pediatrici in Italia. Dunque, l’incontro Zuckeberg-Musk (seppur paradossale) sembra avere almeno un fine molto utile alla collettività. Ma dove sarà trasmesso.

Secondo quanto dichiarato da Elon Musk, l’incontro in diretta sarà trasmesso sia su X che su una delle piattaforme di Meta (con Facebook la candidata ideale per moltissimi motivi).

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023