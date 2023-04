Musica nei reel, SIAE e Meta non hanno ancora trovato un accordo

L'accordo tra SIAE e Meta ancora non c'è e su Instagram le canzoni di molti artisti italiani non sono ancora tornate disponibili

A che punto siamo con la trattazione tra SIAE e Meta per l’utilizzo dei brani degli artisti di cui la Società Italiana degli Autori ed Editori detiene i diritti? Un punto morto, se si guarda al risultato dell’incontro che – in questa settimana – avrebbe dovuto porre rimedio all’assenza di tutti quei brani che da circa venti giorni sono spariti dai reel in cui sono stati utilizzati (insieme ai voiveover) e che – tutt’oggi – non possono essere riprodotti e sfruttati per creare nuove storie o nuovi reel. Quanto dovremo aspettare ancora, quindi, per un ritorno della musica su Insagram (intendendo quella SIAE, ovviamente)?

Musica su Instagram, a che punto siamo nel confronto SIAE Meta?

Per fare il punto della situazione siamo partiti dall’incontro per il rinnovo dell’accordo sui diritti tra Meta e SIAE andato a vuoto. Dietro il mancato accordo c’è, ancora una volta, la questione della condivisione dei dati relativi alla frequenza e al quantitativo dello sfruttamento dei brani. Oltre a questo, la novità è che l’Antitrust ha scelto di prendere le parti di SIAE avviando un’istruttoria nei confronti di Meta e spiegando – senza risparmiarsi entrare nei dettagli e nel merito delle singole questioni – tutte le ragioni alla base dell’azione.

Oltre a questo, abbiamo fatto un giro sui social (Instagram e LinkedIn in particolare) per capire come stanno vivendo creator, utenti ed esperti di settore l’assenza della lista di brani degli artisti SIAE. Quanto sta incidendo l’assenza di quelle canzoni nell’ecosistema di un social come Instagram (considerato che, invece, quelle degli artisti Soundreef sono disponibili)? E quanto ha senso, nell’ottica del mercato musicale internazionale, la richiesta che SIAE sta facendo a Meta?