La musica degli artisti di SIAE non è più su Instagram da venti giorni: come se la stanno vivendo esperti, creator e utenti?

Non è passato neanche un mese dalla rimozione delle canzoni degli artisti SIAE dalle piattaforme di Meta in seguito al mancato accordo tra le due parti ma, sicuramente, l’ecosistema dei contenuti che si basavano – in parte – sulla presenza di audio a supporto ha subito degli effetti. Ne avevamo parlato con Annalisa Benellini, esperta di marketing digitale, che aveva sottolineato come il processo di rimozione non solo fosse cominciato ben prima di metà marzo ma che questo avrebbe potuto essere uno stimolo alla creatività dei creator: la musica spinge i reel ma, sotto certi aspetti, ha assunto un ruolo troppo centrale e sarebbe ora di tornare a concentrarsi sul contenuto in modo da fornire agli utenti prodotti di più alta qualità.

Cosa ne pensano le persone, una ventina di giorni dopo, dell’assenza di musica su Instagram (o meglio, di quella degli artisti SIAE)?

Musica su Instagram, come sta andando il social senza le canzoni degli artisti SIAE

Quanto ha inciso l’assenza della musica sull’ecosistema di Instagram?

Visualizza questo post su Instagram

Nelle ultime tre settimane si sono sviluppati una serie di conversazioni sia su Instagram che su LinkedIn: tra esperti che hanno provato a tratteggiare una situazione in divenire, creator che hanno detto la loro su quello che comporta l’assenza della musica degli artisti SIAE e utenti che si sono più o meno lamentati della questione, l’assenza di alcune canzoni su Instagram ha sicuramente agitato gli animi.

«Come spesso si dice la musica ha un valore marginale e sicuramente più importante è la qualità della del contenuto – si legge in uno dei commenti in risposta a questo post in cui si osserva che non è la fine del mondo l’assenza della musica di alcuni artisti. A me son girate per il problema del voice over però dai grazie ai sottotitoli il problema si è assolutamente ridimensionato!».

Sulla stessa lunghezza d’onda un altro commento che, parlando dell’esperienza persona dell’autore in un dialogo tra persone che lavorano nei social media, afferma come il problema maggiore sia «continua instabilità della piattaforma». «Anche perché poi – prosegue l’utente – le musiche sono tornate, sparite, tornate e sparite nuovamente. Presumo che prima o poi un accordo lo troveranno, ma è anche vero che (come dici tu) la musica è un valore aggiunto. Comunque ci sono altri Millemila brani disponibili».

Anche su LinkedIn si è discusso della questione.



Un’altra giusta osservazione è quella relativa al business che gira attorno alla musica nei contenuti come i reel e le storie: «Date tempo al tempo. È impossibile il NON ripristino in quanto 80% dei contenuti è basato sulla musica, molte volte con la musica si trasmetteva il senso del video – scrive una utente discutendo della questione – Si parla sempre di business eh …La soluzione la devono trovare per forza in quanto non si ha più libertà di progettazione».

Al netto delle opinioni di esperti di settore, utenti e cantanti, la musica su Instagram non è sicuramente sparita e chi lavora sfruttandola nei suoi contenuti può comunque contare sul vasto repertorio di cantanti italiani Soudreef per non parlare di tutta la musica straniera a disposizione.