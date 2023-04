Quali sono i brani Soundreef che, ad oggi, possono essere utilizzati su Instagram

L'altra società indipendente che cura gli interessi di alcuni artisti musicali non più SIAE ha stretto un accordo indipendente con Meta. Ma ci sono ancora alcune tracce delle sue canzoni che non sono utilizzabili

Non è tutta SIAE quella che musica. Anche sui social network, a maggior ragione sui social network. Nella querelle che riguarda la società italiana autori ed editori e Meta, l’azienda proprietaria di Facebook e di Instagram, viene troppo spesso sottovalutato il ruolo di Soundreef e l’anomalia che questo gruppo indipendente che opera nel settore dei diritti d’autore su scala globale ha dovuto affrontare, proprio nei giorni in cui qualsiasi brano di autori SIAE era stato escluso dalla lista di Instagram e di Facebook, ovvero il 16 marzo 2023. Nel caos generato dalla rimozione di tutti i brani SIAE (che, a un certo punto, sembrava essere stata una sorta di rimozione indiscriminata), anche i titoli Soundreef avevano subito un contraccolpo. Situazione anomala, dal momento che l’accordo tra Soundreef e Meta era del tutto indipendente rispetto a quello della SIAE. Ci sono voluti alcuni giorni, ma – alla fine – i brani Soundreef sono stati parzialmente ripristinati, anche se permangono ancora alcuni problemi.

Soundreef e i brani che possono essere utilizzati oggi su Facebook e Instagram

Il 28 marzo, Soundreef ha comunicato che i brani dei suoi autori sono tornati online sui social network. Tuttavia, a distanza di giorni, alcuni artisti che erano stati dati per rientranti sulle piattaforme continuano a non essere presenti. L’elenco che Soundreef ha fornito è stato piuttosto dettagliato. I suoi autori principali sono abbastanza rappresentati: Ultimo, Pooh, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Rkomi, Alejandro Sanz, Noyz Narcos, Enrico Ruggeri, Paola Turci e Fabrizio Moro.

Di Ultimo sono presenti i seguenti brani: Poesia senza veli, Sogni appesi, Ti dedico il silenzio, Pianeti, Il ballo delle incertezze, Cascare nei tuoi occhi. Dei Pooh, è possibile ascoltare Gitano, Vienna, Traguardi, Credo, Padre del fuoco e padre del tuono, Quello che non sai. Sono presenti quasi tutti i brani firmati da Giovanni Allevi e anche Gigi D’Alessio è un cantante molto rappresentato. La lunga lista dei suoi brani include: Chiove, Puorteme cu tte, Primo appuntamento, Canterò di te, L’ammore, T’innamori e poi, Amanti noi, L’estate con te, Non solo parole, No, M’innamorerò sempre di te, Fino a quando scure notte, Parlarti e poi, Cu tte, Mentre a vita se ne va, Il mondo è mio, Domani vedrai, Sei, Un cuore ce l’hai, Junto a ella, Ciao, Emozione senza fine.

I brani di Rkomi presenti su Instagram e Facebook sono Taxi Driver, Cuore dollari, La U, Cancelli di mezzanotte, Per un pugno di emozioni. Nutrita rappresentanza anche per la playlist di Enrico Ruggeri (che è stato uno dei primi artisti a unirsi a Soundreef): A mia moglie, Avarizia, Diamond Dogs, Invidia, Il cielo è qui, La donna del campione, Peter Pan, Ira, Stella, Pigrizia, The Jean Genie, Sulla strada, La terra e la luna.

Le limitazioni al ritorno dei brani Soundreef

Soundreef, tuttavia, ha precisato: «Tutte le opere con più autori, di cui alcuni iscritti Soundreef ed altri SIAE, non possono essere attualmente ripristinate su Meta». In questa casistica, rientrano brani di J-Ax (tranne Piccoli per sempre, con il featuring di Fedez), Sfera Ebbasta, Guè, Charlie Charles, Takagi&Ketra e Laura Pausini (che è presente in alcune versioni dei suoi brani in lingua inglese). Soundreef aveva garantito che Meta avrebbe ripristinato anche i titoli di altri autori seguiti dal gruppo, come Boomdabash, Marco Masini, AVA, Tedua e Morgan. Tuttavia, di Morgan e Marco Masini non c’è ancora traccia, mentre dei Boomdabash sono presenti – al momento – solo 5 brani, tra cui My Generation.

A una prima occhiata, rispetto a questi titoli presenti nella libreria di Instagram e di Facebook, si può notare che il danno per gli artisti seguiti da Soundreef resta comunque importante. E ciò contribuisce, dunque, alle difficoltà che la musica italiana sta incontrando nella vetrina di Instagram e di Facebook. Il brano di un autore italiano che, al momento, compare nel numero maggiore di reels è The Riddle di Gigi D’Agostino, mentre tutti gli altri seguono a distanza. Con la musica internazionale che, invece, sta spopolando tra brani virali e musica sempreverde.