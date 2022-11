Meta ora sta testando la vendita degli NFT su Instagram

Il capo di Instagram Adam Mosseri aveva annunciato a maggio che avrebbe iniziato a testare la pubblicazione di NFT su Instagram. Inizialmente soltanto alcuni creators e collezionisti statunitensi hanno avuto la possibilità di pubblicare gli oggetti da collezione digitali sui loro account Instagram gratuitamente.

Meta inizia a testare anche la vendita degli NFT su Instagram

Ora Meta ha annunciato che sta introducendo un modo per permettere ai creators di realizzare i propri NFT di venderli su Instagram, anche in questo caso iniziando con un gruppo limitato di creatori negli Stati Uniti che otterranno un accesso prioritario alla funzione. La funzione “vetrina NFT” di Instagram che consente la pubblicazione di NFT, quella introdotta precedentemente quest’anno, è stata di recente resa disponibile agli utenti di oltre 100 Paesi. Questa novità di Instagram fa parte di un progetto più grande che riguarda la creazione di nuovi strumenti che consentano ai creators di creare un proprio business e di guadagnare attraverso Instagram o Facebook. Instagram sta introducendo anche la possibilità per i creators di guadagnare attraverso i Reels che realizzano, una funzionalità che dovrebbe chiamarsi “Regali” e che consente agli utenti di inviare denaro ai creators.

Il progetto di Meta sembra simile modello di TikTok, che consente ai creators di guadagnare ricevendo i cosiddetti “regali” da parte degli utenti. Sembra che Meta voglia riuscire a competere con TikTok, ad oggi uno dei social network tra i più popolari soprattutto tra i giovani. Come ha affermato l’anno scorso Adam Mosseri, Meta non considera più Instagram solo come un’applicazione per condividere foto ma vuole introdurre dei miglioramenti che la rendano un’applicazione di intrattenimento. I creators che realizzano contenuti che possano appunto intrattenere il pubblico devono però essere invogliati a utilizzare le piattaforme di Meta e devono soprattutto guadagnare .