Da oggi gli NFT si potranno pubblicare anche su Facebook

Meta ha iniziato a testare il supporto per i post NFT da “collezione digitale” su Instagram da maggio e da oggi è possibile condividere i post con elementi verificati tramite blockchain anche su Facebook. In un post sul blog dell’azienda si legge: «Abbiamo iniziato a offrire alle persone la possibilità di pubblicare oggetti da collezione digitali di loro proprietà sia su Facebook che su Instagram». Questi post avranno l’aspetto dei normali post che già conosciamo, secondo uno screenshot twittato dalla società, ma avranno un badge che li contrassegna come “oggetto da collezione digitale”.

You can now post digital collectibles on @Facebook and @Instagram ✨ Connect your digital wallet to either app and start sharing your #NFTs today. Learn more 👉 https://t.co/aH8036aVwX pic.twitter.com/0AuZWHUFsy — Meta (@Meta) August 29, 2022

Come funzionano gli NFT su Facebook e Instagram?

Sulla guida pubblicata sul blog di Meta e aggiornata regolarmente è possibile trovare alcune informazioni su cosa sono gli NFT e su come si fa, per esempio, ad acquistarne uno. Anche le informazioni sulla sicurezza del proprio account e delle transazioni eseguite sono importanti poiché il collegamento di NFT a Facebook e Instagram probabilmente aumenta la possibilità che le persone che pubblicano NFT vengano prese di mira con tentativi di phishing.

Forbes riporta che i dati elencati su DappRadar mostrano che il volume degli scambi su uno dei più grandi mercati NFT, OpenSea, è diminuito del 99% solo negli ultimi quattro mesi. Il primo maggio, il mercato ha registrato transazioni per oltre 2,7 miliardi di dollari, rispetto ai 9,34 milioni di dollari di domenica. Un altro tracker su Dune Analytics mostra quanto il volume delle vendite sia sceso di molto. In qualche modo, questo lo rende il momento perfetto per i social network come Twitter, Facebook e Instagram per entrare in ritardo nel mercato degli NFT.