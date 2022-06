Reasoned Art e l’Arco della Pace di Milano come primo monumento NFT | RAM – La rete a memoria

A tu per tu con i protagonisti della rete. È quello che si prefigge di fare il nostro format RAM – La rete a memoria. Nel corso di diverse puntate – disponibili anche sulla pagina Instagram di Giornalettismo -, si proporranno delle conversazioni con i protagonisti della storia di internet in Italia. L’idea è quella di un racconto attraverso una semplice conversazione via app di messaggistica, con gli intervistati che rispondono alle nostre domande con dei messaggi vocali. Un modo per entrare in empatia con chi – di solito – sta sempre oltre lo schermo del nostro pc. Il ciclo di puntate continua con la nostra intervista a Giulio Bozzo, uno dei founder di Reasoned Art, un brand che vuole portare le nuove generazioni ad appassionarsi al mondo dell’arte digitale.

Cosa sia Reasoned Art e in che mondo si muova – considerato che si tratta della prima galleria di cryptoart italiana con patrocinio del Comune e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Milano – ce lo ha spiegato per filo e per segno, con riferimento anche al lavoro fatto per portare l’Arco della Pace di Milano nel mondo degli NFT, Giulio Bozzo. Quale è, oggi, il valore dell’arte nel digitale e in quale direzione stiamo andando considerato che, tra i punto di atterraggio, c’è sicuramente il metaverso?

LEGGI ANCHE >>> La storia di Ipermilano che, con la realtà artificiale, ha anticipato Google Maps | RAM – La rete a memoria

La storia di Reasoned Art, la prima galleria di cryptoarte italiana

Cosa significa muoversi nel mondo della cryptoarte e essere precursori nell’ambito dei monumenti NFT? «Reasoned Art è un brand che mira a portare le nuove generazioni ad appassionarsi al mondo dell’arte digitale», spiega Bozzo ai microfoni di Giornalettismo, dove per arte digitale si intende un progetto come quello del primo monumento diventato NFT in Italia. In cosa consiste? Nella proiezione di un’opera d’arte sull’Arco della Pace di Milano che l’ha mandato nel metaverso. Il monumento che diventa NFT mette le basi alla creazione di quello che viene definito «una sorta di turismo virtuale». Il futuro dei monumenti nel metaverso? Secondo Giulio Bozzo «possono essere un ottimo modello perché si può andare a ricreare una sorta di agorà 2.0 in un ambiente virtuale, creando un nuovo modello di revenue per le istituzioni».