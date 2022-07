L’account dell’esercito britannico hackerato promuove gli NFT

Non solo istituzioni e ministeri italiani. Gli account Youtube e Twitter dell’esercito della Gran Bretagna – come ha comunicato il ministero della Difesa del paese, promettendo aggiornamenti – sono stati hackerati. «Siamo a conoscenza di una violazione degli account Twitter e YouTube dell’esercito ed è in corso un’indagine – è stato comunicato sull’account ufficiale dell’ufficio stampa del ministero della Difesa – L’esercito prende molto sul serio la sicurezza delle informazioni e sta risolvendo il problema. Finché l’indagine non sarà completata, non risulta opportuno commentare ulteriormente». Anche diversi portali di siti istituzionali italiani sono stati presi di mira con attacchi DDoS di recente (procurando un danno, in misura, minore).

We are aware of a breach of the Army’s Twitter and YouTube accounts and an investigation is underway. The Army takes information security extremely seriously and is resolving the issue. Until their investigation is complete it would be inappropriate to comment further. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 3, 2022



Attacco hacker esercito britannico, indagini in corso

The breach of the Army’s Twitter and YouTube accounts that occurred earlier today has been resolved and an investigation is underway. The Army takes information security extremely seriously and until their investigation is complete it would be inappropriate to comment further. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 3, 2022

Avendo dichiarato di voler mantenere il massimo riserbo sulla questione, l’ultimo aggiornamento dell’ufficio stampa che si occupa di rendere conto al mondo rispetto alle indagini in corso ha chiarito che la violazione è avvenuta presto il 3 luglio e che è stata risolta il giorno stesso. Le indagini sono in corso ed è stato ribadito – ancora una volta e praticamente con le stesse parole – che finché non ci saranno ulteriori elementi utili da prendere in considerazione non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni. Sui social la notizia – a due giorni di distanza – è ancora in tendenza e le analisi non mancano di certo.

Sul canale Youtube sono state pubblicizzate criptovalute con tanto di immagini di Elon Musk annesse mentre su Twitter sono stati retwittati una serie di messaggi legati agli NFT. Una delle analisi più interessanti è stata fatta, su Linkedin, da Ricky Ollivierre che scrive: «L’account Twitter è stato simulato per assomigliare a “The Possessed”, un progetto NFT molto ricercato» e «chiunque abbia avuto accesso all’account Twitter ha usato il proprio breve tempo per #retweet e promuovere tutta una serie di altri progetti, ritwittando e citando tweet una serie di iniziative NFT».

«Attraverso una rapida scorrimento, puoi vedere che il #hacker riuscito a ritwittare una quantità significativa di post di #giveaways e spam ai 362.000 follower dell’esercito britannico«, ha chiarito.