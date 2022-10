La CNN ha annunciato che chiuderà il progetto Vault, il mercato per vendere i propri NFT

La CNN, la nota emittente televisiva statunitense, ha annunciato la fine del progetto Vault, un mercato per i propri NFT lanciato nel 2021 come esperimento che sarebbe dovuto durare solo 6 settimane. Vault è stato presentato come progetto con lo scopo di «riflettere sugli eventi mondiali che viviamo insieme».

La CNN aveva creato oggetti digitali da collezione partendo da resoconti di eventi chiave oppure creando delle interpretazioni artistiche storiche create da artisti digitali e ispirate appunto agli eventi più o meno attuali. Gli acquirenti potevano collezionarli o scambiarli con quelli acquistati da altri utenti. Non è stato fornito alcun motivo specifico per la chiusura e anche sul sito ufficiale di Vault non compare ancora una comunicazione ufficiale. Sull’account Twitter di Vault, aperto all’inizio di quest’anno, è stato pubblicato un annuncio in cui si ringraziano i collezionisti e gli acquirenti e si afferma che la collezione di NFT continuerà a essere disponibile anche se la CNN smetterà di produrne di nuovi.

News of our own to share pic.twitter.com/qcxaDXNRYO — Vault by CNN (@vaultbycnn) October 10, 2022

Le reazioni degli acquirenti e collezionisti degli NFT della CNN

Nel canale Discord destinato al servizio di compravendita degli NFt della CNN molti utenti hanno espresso le loro opinioni e preoccupazioni riguardanti la decisione di chiudere il progetto Vault. Alcuni utenti hanno scritto nei messaggi inviati sul canale che avevano intenzione di contattare i loro avvocati e hanno accusato la CNN di rug pull, che letteralmente indica l’azione di tirare il tappeto da sotto i piedi di qualcuno, facendolo cadere a terra. Si tratta di un termine utilizzato «quando un team di sviluppo abbandona improvvisamente un progetto e vende o rimuove tutta la sua liquidità».

La CNN ha informato gli utenti che il sito web potrebbe subire delle modifiche ma che rimarrà disponibile per consentire, per esempio, di visualizzare le collezioni e che intende compensare «i collezionisti che si sono uniti a noi in questo esperimento» con distribuzioni basate sul prezzo di acquisto degli NFT di ciascun portafoglio alla data del 6 ottobre. Secondo il sito web di Vault, la transazione più recente prima dell’annuncio della fine del progetto è avvenuta il 5 ottobre, quando è stato acquistato un NFT che commemora il rilascio di Nelson Mandela dalla prigione per $ 77. L’ultima transazione risale invece all’11 ottobre: si tratta di un NFT che documenta il lancio dello Space Shuttle Discovery acquistato per $ 39.