In arrivo su Instagram gli NFT per favorire creator e collezionisti

Gli NFT sbarcano su TikTok. Ad annunciarlo è Adam Mosseri su Twitter tramite uno dei video in cui solitamente compare per annunciare una nuova funzione o un aggiornamento della piattaforma di cui è capo. «NFT su Instagram – festeggia Mosseri – Questa settimana inizieremo a testare oggetti da collezione digitali con una manciata di creatori e collezionisti statunitensi che potranno condividere NFT su Instagram». Il capo di Instagram chiarisce anche che non ci saranno «commissioni associate alla pubblicazione o alla condivisione di un oggetto da collezione digitale su IG».

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022