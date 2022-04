L’ormai famoso tweet di Elon Musk su destra e sinistra è diventato un NFT

"I messaggi diretti di Twitter dovrebbero avere una crittografia end-to-end come Signal, così nessuno può spiarli o hackerarli": lo ha scritto Elon Musk in un tweet

“I messaggi diretti di Twitter dovrebbero avere una crittografia end-to-end come Signal, così nessuno può spiarli o hackerarli”: lo ha scritto Elon Musk in un tweet, alimentando così le discussioni in merito alle prossime evoluzioni del social network. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia.

LEGGI ANCHE –> Musk e la garanzia alle banche sui tagli degli stipendi dei dirigenti di Twitter

Al momento sul social i messaggi diretti, quelli personali scambiati tra due utenti, non hanno questo sistema e quindi possono essere accessibili da chiunque controlli la piattaforma. Il problema della crittografia era stato sollevato nelle scorse ore anche dalla Electronic Frontier Foundation (Eff), una delle principali associazioni no profit Usa per i diritti digitali. La fondazione, inoltre, ha sollecitato Musk a mantenere gli account anonimi e pseudonimi, in quanto garantiscono la libertà di espressione. Usando un nome diverso da quello reale è possibile ad esempio manifestare il proprio dissenso soprattutto nei regimi. “Lo pseudonimo e l’anonimato sono essenziali per proteggere gli utenti che potrebbero avere opinioni, identità o interessi che non sono in linea con quelli al potere – ha spiegato Eff – I dissidenti politici possono essere in grave pericolo se coloro che detengono il potere sono in grado di scoprire le loro vere identità”.

Twitter sta cercando di rassicurare gli inserzionisti pubblicitari: la piattaforma resterà un posto sicuro per i loro marchi dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk. La corsa a calmare i timori, ha riportato il Financial Times, segue la messa in guardia dei gruppi che hanno organizzato il boicottaggio pubblicitario di Facebook, secondo i quali con la ‘fissazione’ di Musk per la libertà di parola il rischio è quello di un aumento degli abusi su Twitter. La società che cinguetta ha scritto alle agenzie pubblicitarie spiegando di restare impegnata ad assicurare che i loro spot non finiscano insieme o vicino a contenuti offensivi.

[CREDIT PHOTO: TWITTER / ELON MUSK]