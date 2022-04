Elon Musk e la garanzia alle banche sui tagli degli stipendi dei dirigenti di Twitter

Le prime sforbiciate di Elon Musk per Twitter riguarderebbero gli stipendi dei dirigenti del social network. Si tratterebbe di un impegno assunto, nero su bianco, con gli istituti di credito che hanno consentito a Elon Musk di coprire parte dei 44 miliardi di dollari necessari al magnate di Tesla per acquisire la piattaforma dei cinguettii. Proprio su questo e su altri aspetti è stato individuato un punto di caduta che ha contribuito a convincere gli istituti di credito stessi, secondo Reuters.

Stipendi a Twitter, la mossa di Elon Musk

Del resto, Elon Musk non ha fatto mistero di ritenere eccessivi i compensi per i membri del board di Twitter. Anzi, una delle tante uscite pubbliche preliminari rispetto all’operazione di acquisto della piattaforma puntava il dito proprio su questi onorari. Agli istituti di credito, Musk avrebbe garantito che il taglio dei dirigenti di Twitter (stimato in 3 milioni di dollari nel complesso) darà una sorta di spinta a una politica di risparmi che riguarderà le spese gestionali della società.

Nel piano presentato alle banche, ci sarebbe del resto anche l’idea di individuare modi alternativi per monetizzare i tweet e rendere molto più sostenibile il progetto di una crescita della piattaforma. Alla fine, le sue rassicurazioni avrebbero fruttato 13 miliardi di prestito dalle banche basati esclusivamente sui programmi di crescita di Twitter. I dettagli su come intenderà procedere per gestire la piattaforma e su come potranno essere ricompensati i membri del board non sono stati completamente definiti, sostiene chi ha familiarità con la questione. Si tratta, in ogni caso, di un tema molto delicato sul quale né l’entourage di Elon Musk, né quello di Twitter hanno voluto commentare. Sarà sicuramente un tema da affrontare e da approfondire nel momento in cui il magnate di Tesla assumerà ufficialmente anche la direzione della compagnia appena acquisita e il tutto avverrà entro il 2022.