Al momento, Twitter ha bloccato provvisoriamente le modifiche alla sua piattaforma

Non si muovono le carte in tavola, almeno per il momento. Twitter ha deciso, infatti, di bloccare le modifiche alla sua piattaforma – a meno che non siano cruciali e vitali, in risposta a una determinata emergenza – per questa settimana, in modo tale da tutelarsi nelle fasi ancora delicate delle trattative di acquisizione da parte di Elon Musk, per la cifra di 44 miliardi di dollari. Per il momento, non ci saranno stravolgimenti, nonostante i grandi intenti programmatici che hanno animato il nuovo proprietario del social network in questi giorni.

Stop modifiche Twitter per la settimana successiva all’accordo con Musk

In realtà, lo stop alle modifiche di Twitter (quelle fondamentali potranno essere approvate soltanto da un vice-presidente della compagnia) serve anche a tutelare la posizione di Elon Musk. Si è visto, infatti, che all’indomani della notizia dell’acquisizione da parte del magnate di Tesla, non tutti i componenti della società erano entusiasti. Per evitare, dunque, azioni di rappresaglia proprio di alcuni dipendenti in disaccordo con la nuova proprietà aziendale, è stato deciso di mettere una sorta di embargo alle modifiche della piattaforma. La conseguenza è che Elon Musk otterrà la piattaforma esattamente nelle stesse condizioni del momento zero in cui ha firmato l’accordo di acquisizione.

Non è la prima volta, del resto, che Twitter blocca le modifiche alla sua piattaforma in concomitanza di eventi significativi. Si tratta di una forma di auto-tutela della società. Che, però, non nasconde il malumore interno che, sin dall’ingresso tra gli azionisti di Elon Musk, ha animato alcuni quadri della stessa. E se è vero che Elon Musk non può twittare parole offensive nei confronti di Twitter o di alcuni esponenti, è pur vero che tenere insieme le due anime dell’azienda – profondamente logorate dopo l’acquisizione di Elon Musk – è molto complesso, almeno nel breve periodo. Occorrerà capire se, quando e come avverranno stravolgimenti significativi che spianeranno la strada – nel bene o nel male – alla nuova epoca di Twitter.