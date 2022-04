Il proprietario dell’NFT del primo tweet di Jack Dorsey fa fatica a venderlo

Si tratta del primo tweet di Jack Dorsey – il primo tweet in assoluto pubblicato sulla piattaforma – che è diventato NFT nel marzo 2021 (quando di NFT si parlava da poco e molti ancora non avevano contezza della rivoluzione già in atto). Ad acquistarlo, definendolo oggi pari alla Gioconda di Leonardi da Vinci, è stato il malese Sina Estavi cui – fino ad adesso – sono stati offerti troppi pochi soldi per vendere il token non fungibile del primo tweet mai pubblicato.

I decided to sell this NFT ( the world’s first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0 — Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022



Per l’NFT primo tweet di Jack Dorsey offerti poco più di 6 mila dollari

Sono 10.167 dollari i soldi offerti per comprare all’asta quel “sto solo impostando il mio twttr” che Dorsey ha pubblicato il 21 marzo 2006 alle 20.50. Estavi non esita a dire che – visto quanto è bassa l’offerta più alta finora – «potrebbe non venderlo mai». Quando lo ha comprato il malese ha speso 2,9 milioni di dollari e quanto gli si offre oggi corrisponde allo 0,2% circa di quella cifra.

Una somma di denaro irrisoria per l’NFT in vendita sul mercato OpenSea se si conta che l’intenzione sarebbe quella di devolvere metà del ricavato – che ha stimato a circa 25 milioni di dollari o più – in beneficenza all’ente Usa GiveDirectly. Precedentemente l’ad della società di blockchain Bridge Oracle aveva affermato che gli erano stati offerti 10 milioni di dollari per il tweet.

Parlando con BBC, l’imprenditore ha detto che a meno di non ricevere un’«offerta alta» – non specificando però la cifra – potrebbe non vendere mai. «L’anno scorso, quando ho pagato questo NFT, pochissime persone avevano sentito il nome NFT – ha detto – Ora dico che questo NFT è la Monna Lisa del mondo digitale. Tra anni la gente si renderà conto del valore di questo NFT, tenetelo a mente».

A chi vorrebbe darlo? «Penso che qualcuno come Elon Musk potrebbe meritare questo NFT».