Anche la Zecca britannica si appresta a sfornare NFT

Il Regno Unito sceglie di avere un approccio lungimirante nei confronti di criptovalute e blockchain ed ecco che, tramite comunicato stampa ufficiale, è arrivo l’annuncio di rendere le criptovalute una forma di pagamento valida nel paese. Lo scopo a lungo termine è quello di rendere il paese un hub globale crittografico e di regolamentare le stablecoin – valute digitali ancorate ad attività di riserva stabili come il dollaro Usa o l’oro – così da poter rendere effettivamente la moneta digitale un metodo di pagamento riconosciuto. Ci sarà, infine, una serie di NFT Regno Unito creata dalla Zecca della Regina.

NFT e criptovalute al centro di un pinao nel Regno Unito

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer. This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK — HM Treasury (@hmtreasury) April 4, 2022

Considerato che l’utilizzo di criptovalute è in costante crescita sembra questo il momento giusto per investire in asset digitali legalizzandoli. A parlare della questione è stato il cancelliere Rishi Sunak: «La mia ambizione è rendere il Regno Unito un hub globale per la tecnologia delle criptovalute e le misure che abbiamo delineato oggi contribuiranno a garantire che le aziende possano investire, innovare e crescere in questo paese», ha detto, alludendo anche alle opportunità in termini di posti di lavoro che andranno a crearsi nel paese.

«Vogliamo vedere le imprese di domani qui nel Regno Unito, e regolamentando in modo efficace possiamo dare loro la fiducia di cui hanno bisogno per pensare e investire a lungo termine – ha affermato – Questo fa parte del nostro piano per garantire che l’industria dei servizi finanziari del Regno Unito sia sempre all’avanguardia nella tecnologia e nell’innovazione».

La direzione quando si parla di NFT e criptovalute è più che chiara, quindi, e ora occorre solo seguire il flusso.