Tutte le novità di Instagram, Facebook e TikTok per genitori e minori

Entrambe le aziende hanno presentato aggiornamenti tecnici (e non solo) per coinvolgere gli adulti nelle navigazioni social dei più piccoli

Stessa ora, posti (digitali) diversi. Meta e TikTok hanno annunciato, praticamente in modo contestuale, l’arrivo di nuove iniziative per tutelare la navigazione social degli utenti più giovani. Se per quel che riguarda Facebook e Instagram aumenterà l’attenzione relativa al tempo trascorso sulle sue app dai minori e una maggiore protezione per i DM, il social amato dalla Gen Z ha presentato alcune novità che vanno più in direzione degli adulti, nel rapporto genitori-figli.

Meta e TikTok presentano le novità per la navigazione dei minori

In particolare, TikTok ha dato il via libera al “Controllo genitoriale”, con gli adulti che potranno “indirizzare” la navigazione social dei più piccoli attraverso piccoli ma fondamentali accorgimenti. In attesa della fine dell’anno, quando sarà attivato il progetto Global Youth Council. Anche su Facebook e Instagram ci sarà un maggior coinvolgimento dei genitori, attraverso un tool e novità per quel che riguarda la privacy. Aggiornamenti al passo con i tempi che dovrebbero esser presi come esempio anche da altre piattaforme. Come nel caso Discord, dove continuano a proliferare contenuti non adatti ai minori (lasciando ampio spazio di manovra alla pedofilia), con gli stessi minori che spesso utilizzano quel social per condividere con gli altri atti al limite (alcune volte al di là) del criminale.

Il tutto mentre in Italia continuano le iniziative dopo quel che è accaduto a Casal Palocco, con l’incidente che ha visto come protagonisti gli Youtuber di The Borderline. E il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta dando vita a una campagna social che vedrà coinvolti giovani creator digitali per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza stradale.