Non solo protezione dalle piattaforme per le piattaforme, lo Stato del Michigan - già dal 2005 - ha creato un registro per la protezione dei minori che navigano su internet utilizzabile dai genitori

In Michigan esiste un registro di sicurezza su internet per i minori: come funziona?

Non esistono solo i metodi di controllo parentale delle piattaforme che forniscono i servizi – Meta e TikTok in primis -, ci sono anche metodi messi in atto da autorità esterne. Parliamo del caso del Michigan, dove esiste un registro di sicurezza su internet per i minori. Sistema che, di recente, ha aggiunto TikTok e Twitch tra le piattaforme sulle quali i minori possono essere protetti da contenuti per persone adulte (compresa la pubblicità).

LEGGI ANCHE >>> Meta introduce nuovi strumenti a protezione dei giovani su Instagram e Facebook

Come funziona il registro sicurezza internet minori del Michigan?

Si tratta di uno strumento creato nel 2005 per proteggere i bambini dal contatto con contenuti prettamente per adulti. Il programma gratuito permette ai genitori di registrare gli account social dei propri figli andando a trasmettere informazioni sugli utenti per bloccare annunci per adulti sulle piattaforme. Nella homepage del sito si legge:

Benvenuto al ProtectMIChild Registry, la tua difesa in prima linea per impedire che i contenuti a tema per adulti raggiungano tuo figlio o adolescente sul suo telefono, tablet o altro dispositivo elettronico. Basta registrare il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail, Instagram, Snapchat o Twitter di tuo figlio per evitare che gli annunci di alcol, tabacco, gioco d’azzardo online e persino pornografia raggiungano tuo figlio

Un sistema basato, quindi, sul fornire allo strumento in questione numero di cellulare e indirizzo mail che il giovane ha abbinato ai vari account. Il Michigan ha aggiunto – nel corso di questo mese – non solo TikTok e Twitch ma anche Youtube e Discord tra le piattaforme monitorabili.

L’occasione è quella del mese della sicurezza su internet nello Stato: «Mentre le scuole chiudono per l’estate, i genitori possono garantire che i loro figli si divertano online protetti da pubblicità inappropriate – ha affermato in una nota Jocelyn Benson, segretario di Stato -. Il registro ProtectMIChild consente ai genitori di farsi carico dei contenuti per adulti, offrendo loro tranquillità mentre i bambini usano i loro telefoni, tablet e computer. L’aggiunta di queste nuove opzioni espande la protezione del registro e aiuta questa risorsa a rispondere in modo più efficace al mondo digitale dei nostri figli di oggi».

Lo strumento permette di bloccare gli adv per tre anni dal momento della registrazione o – comunque – finché l’adolescente non compie diciotto anni. La possibilità di usare il registro non viene data solo ai genitori ma anche a scuole, organizzazioni e biblioteche. Oltre alla protezione dai contenuti nominati sulla home, secondo quanto dispone il Michigan Children’s Protection Registry Act, è previsto anche l’isolamento dei contenuti che promuovono servizi e prodotti relativi alle armi da fuoco.