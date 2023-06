Meta introduce nuovi strumenti a protezione dei giovani su Instagram e Facebook

Si tratta di una serie di novità relative alla sicurezza adolescenti Meta a cui l’azienda ha dimostrato di tenere parecchio. Sono aggiornamenti che puntano sia ad aiutare gli adolescenti a controllare le loro esperienze online sia ad assistere i genitori con strumenti per supportare i giovani. Il focus è stato posto sul fornire un supporto nella gestione del tempo che i ragazzi trascorrono sulle app di Meta.

Oltre alla principale novità, arrivano anche una serie di strumenti per limitare ulteriormente le interazioni indesiderate nei messaggi privati di Instagram e Messenger – con la modalità Non Disturbare su Instagram lanciata a livello globale -. Vediamo la questione nel dettaglio.

Sicurezza adolescenti Meta, si incoraggia la gestione del tempo

Il punto è far comprendere pienamente agli adolescenti quando tempo passano su Instagram e – in generale – sulle app di Meta. A questo proposito esiste lo strumento Prenditi una pausa sul social dei Reels e, entrando nel campo delle novità, da adesso gli adolescenti vedranno una notifica dopo aver trascorso venti minuti su Facebook che li inviterà a disconnettersi a settare dei tempi di utilizzo quotidiani. In corso di valutazione – riferisce Meta – anche un sistema di notifiche Instagram che suggerisce ai teenager di chiudere l’applicazione se stanno vedendo Reels negli orari notturni.

Oltre a questo, la modalità Non disturbare verrà resa disponibile in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane. In cosa consiste? Attivandola l’utente punta a concentrarsi non ricevendo, difatti, notifiche e permettendo agli altri di visualizzare lo stato del profilo.

Novità anche sul fronte privacy e tool per i genitori

Meta lavora contro le interazioni indesiderate nei DM con opere di filtraggio da anni e – agli avvisi di sicurezza per gli adolescenti contattati da adulti che hanno mostrato comportamenti sospetti insieme all’impossibilità per chi ha più di 19 anni di inviare messaggi agli adolescenti che non li seguono – la stretta prosegue.

Prima di inviare un messaggio a qualcuno che non ti segue dovrai fare una richiesta per connettersi. Verrà permesso di inviarne una sola e fino a che il destinatario non la accetterà non sarà possibile inviarne altre. Questa richiesta di autorizzazione per i messaggi sarà limitate a messaggi di testo: ciò vuol dire che non si potranno inviare foto, video, messaggi vocali né fare chiamate fino a che il destinatario non avrà acconsentito.

Si scongiura, così, la possibilità di ricevere qualsiasi tipo di contenuto che non sia testuale da qualcuno che non si conosce (e solo previa approvazione). Anche ai genitori sono stati forniti nuovi strumenti per la supervisione, come viene raccontato nel blog post che annuncia tutte le novità.