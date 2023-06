Meta e TikTok hanno rilasciato, quasi in contemporanea, aggiornamenti per la sicurezza degli adolescenti

In un momento storico particolare, quantomeno in Italia, dove l’opinione pubblica si sta dividendo a proposito di quello che sta accadendo all’indomani dell’incidente di Casal Palocco, con gli youtuber di TheBorderLine coinvolti e con le discussioni a proposito della pericolosità di alcuni contenuti che circolano in rete soprattutto a causa dell’effetto emulazione, Meta e TikTok annunciano – pressoché in contemporanea – nuove misure di sicurezza per la piattaforma. L’intenzione è quella di tutelare la navigazione dei più giovani.

TikTok e Meta, novità per la sicurezza dei più giovani

Per quanto riguarda Meta, gli aggiornamenti andranno a investire la sfera delle relazioni sicure e delle corrette interazioni tra utenti. Nella fattispecie, prima di poter inviare un messaggio a qualcuno che non ti segue, sarà necessario inviare una richiesta per ottenere il permesso a connettersi. Una sorta di blocco all’accesso per le conversazioni indesiderate. Queste richieste, inoltre, saranno possibili soltanto attraverso testi, in modo tale da evitare l’arrivo indesiderato di immagini forti, sessualmente esplicite o violente, sia in formato fotografico, sia in forma di video.

Sempre nell’ambito delle relazioni tra gli utenti più giovani e la piattaforma, Facebook e Instagram avranno la possibilità di introdurre un alert (il messaggio sarà prenditi una pausa, su Instagram) per evitare un consumo eccessivo di tempo tra swipe e snap. Inoltre, i genitori potranno esercitare un controllo più capillare sulle relazioni e le amicizie virtuali dei propri figli, in modo tale da evitare loro connessioni indesiderate.

Le differenze tra Meta e TikTok

Come si può immaginare, Instagram e Facebook stanno cercando di mettere un argine a una delle loro maggiori debolezze. Essendo social network principalmente basati sull’interazione tra utenti, la società madre Meta ha pensato di alzare i livelli di sicurezza proprio per quanto riguarda queste stesse interazioni.

Un discorso più video-oriented va fatto, invece, per quanto riguarda TikTok. Nella sezione dei Per Te, sarà possibile evitare la comparsa di video con parole o hashtag non desiderati, in modo tale da evitare eventuali sfide pericolose e da contrastare l’effetto emulazione. A questo proposito, risulta un atto politico molto importante la nascita del Global Youth Council di TikTok, una sorta di assemblea dove i più giovani potranno portare le proprie testimonianze per l’esperienza sulle piattaforme, in maniera strutturata e ordinata, con delle iniziative che permetteranno di mettere nero su bianco critiche e suggerimenti da parte degli utenti: feedback necessari alla piattaforma per poter migliorare da questo punto di vista, soprattutto dal lato della distribuzione dei video.