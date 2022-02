Le novità di TikTok per lottare contro le “challenge” pericolose

Da anni si parla di educazione digitale: formare e informare i più giovani (ma questo discorso andrebbe esteso a tutti gli utenti che navigano sul web e hanno un profilo social) per educarli a un uso consapevole della rete e rendere minimo il rischio di incappare in contenuti falsi o che portano a emulazione attraverso stupide sfide da seguire e inseguire. Seguendo questo mantra, molte piattaforme stanno tentando di porre un freno ai contenuti che non sono in linea con le linee guida e con il quieto vivere, come spesso accaduto in passato con le cosiddette “challenge” su TikTok.

Il social network molto in voga nella Gen Z lavora da mesi affinché pericolosi fenomeni di emulazione portino di più giovani a imbattersi e partecipare a queste folli sfide che mettono a repentaglio la loro salute e la loro vita. La piattaforma raccoglie da tempo dati e ora ha deciso di implementare gli interventi di sicurezza. Il primo passo è quello dell’educazione e del richiamo alla consapevolezza.

«Nel caso in cui tentino di cercare contenuti contrassegnati come bufale o sfide potenzialmente pericolose, gli utenti vengono reindirizzati a una nuova guida in-app che li incoraggia a seguire il processo in 4 passaggi per gestire le sfide online. Continueranno poi a essere bloccate le ricerche di contenuti che violano le Linee Guida della Community».

Challenge TikTok, potenziati gli interventi di sicurezza

I quattro passaggi sono molto semplici: fermati, pensa, decidi e – solo dopo i primi tre – decidi se agire. Perché il social non può controllare al secondo quel che viene pubblicato e le challenge TikTok che devono essere rimosse immediatamente perché ritenute pericolose. Limiti provocati dalla vastità della rete e degli utenti connessi in ogni singolo momento da tutto il giorno. Per questo motivo si chiede consapevolezza prima di partecipare a una “sfida” nata sui social e che potrebbe avere effetti gravi e ferali. E si invitano gli utenti anche a segnalare contenuti ritenuti pericolosi e che potrebbero portare al facile coinvolgimento anche di altre persone. Per questo motivo, dall’Italia è nata l’iniziativa (online da inizio febbraio) che risponde al nome e all’hashtag #SicuriSuTikTok.

«Con l’obiettivo di aiutare in maniera sempre più efficace la nostra community a comprendere le sfide online e a divertirsi in sicurezza, all’inizio di febbraio abbiamo lanciato a livello globale nuovi video realizzati anche in Italia dai creator @kiro_ebra, @fabianamanager e @marcoilgiallino. Questi rappresentano un invito rivolto alla nostra community ad affrontare le sfide seguendo il processo in 4 passaggi. I contenuti realizzati sono, inoltre, stati messi in evidenza nell’hub della sezione “Scopri” dedicato a #SicuriSuTikTok».

Contenuti che hanno già ottenuto oltre 18 milioni di visualizzazioni.