Dall’Accademia della Crusca ai Per te: cosa sappiamo del Tananai Tok?

Il cantante Tananai è arrivato ultimo a Sanremo, eppure il suo successo nei social - anche per via della sua 'first reaction' alla classifica - sembra non essere da ultimo posto. E questo ci dice molto su quanto oggi i social determinino la carriera degli artisti

Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, ha 26 anni ed è stato uno dei protagonisti indiscussi dello scorso Festival di Sanremo (e di TikTok), non tanto per la sua posizione in classifica, quanto per la sua first reaction alla sua posizione in classifica e al suo particolare modo di gestire la luce dei riflettori. Tanto che, per le sue citazioni ed espressioni «memabili», ha conquistato non soltanto TikTok ma anche l’Accademia Della Crusca. Il perché ve lo raccontiamo noi.

Da Sanremo a TikTok, passando per la Crusca: il fenomeno Tananai

Dopo essersi collocato al venticinquesimo posto nella classifica finale, il cantante Tananai ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui festeggiava insieme agli amici e al suo staff. Una reazione tutta sua che – proprio per questo – ha da subito conquistato la rete. Nonostante Sanremo, però, sia terminato da più di due settimane e nonostante l’hype sanremese sia sceso su tutti gli altri concorrenti in gara ormai da un bel po’, l’attenzione degli utenti social sul personaggio-Tananai sembra persistere. E su TikTok si parla di Tananai Tok, come quella sezione oscura dei Per te (il NewsFeed dell’app, per chi non lo sapesse) in cui si finisce grazie all’algoritmo. A tal proposito, il commento di un utente che scrive «a me purtroppo del Tananai Tok interessa eccome» è indice di come siano gli stessi fruitori della piattaforma ad alimentare l’interesse verso il cantante.

Come già detto, a colpire del concorrente di Sanremo non è stato soltanto il suo particolare modo di reagire alla classifica, ma anche il suo modo di presentarsi e di esprimersi: totalmente in linea con il linguaggio della Generazione Z, essendo lui nato nel 1995. È infatti con il suo tweet in cui prova a spiegare il termine inglese «cringe» che richiama l’attenzione dell’Accademia Della Crusca che – accortasi del sempre più frequente uso della parola – la contestualizza e cataloga sotto l’hashtag #Parolenuove.

Per gli stessi motivi, Tananai è stato raggiunto anche dalla troupe del TG1 che gli ha dedicato un servizio di quasi 2 minuti presentandolo con il lancio «Dall’ultimo posto a Sanremo al sogno dell’Eurovision Song Contest, cresce il fenomeno Tananai». E se pensate che il Tananai Tok sia destinato ad estinguersi tra poco tempo, sarete costretti a smentirvi perché se quello dell’Eurovision sembrava soltanto un sogno, qualche giorno fa la Svizzera gli ha chiesto di partecipare ad un’audizione per rappresentarla.

In conclusione – discostandoci per un attimo da inglesismi, fenomeni social e classifiche sanremesi – ciò che va sottolineato è come sempre più quel confine netto tra media tradizionali e new media stia lasciando il posto ad una continuità che non dispiace a nessuna delle due categorie. E dopo il 60% di share di Sanremo 2022 e i milioni di views nei video su TikTok, i numeri hanno messo a tacere anche le voci dei più diffidenti.