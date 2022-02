Cosa dice la “classifica” di Spotify una settimana dopo la fine di Sanremo

Meno di una settimana fa, sul palco dell’Ariston sono stati incoronati come i vincitori del Festival della Canzone italiana. Oggi, Mahmood e Blanco continuano a svettare con la loro “Brividi” anche nella classifica Spotify Sanremo 2022. Il duo vincitore, infatti, continua a non avere rivali sull’app di streaming musicale in Italia. Ma, a differenza della graduatoria finale, molti altri protagonisti della kermesse sanremese hanno visto le carte rimescolate, con un’appeal di gran lunga differente rispetto a quanto deciso dall’unione dei voti della sala stampa, della giuria demoscopica e dal televoto.

Per vedere come in meno di sette giorni la classifica Spotify Sanremo 2022 sia cambiata, basta collegarsi alle Spotify Charts, le graduatorie dei brani più ascoltati. Nello specifico si parla delle tendenze dell’ultima settimana, limitate agli utenti italiani. In vetta, con oltre 17 milioni di ascolti, troviamo i vincitori Mahmood e Blanco. Tutto come previsto: da alcuni anni, rispetto al passato più o meno recente, il vincitore del Festival – come accaduto per i Maneskin – combacia con quello che trionfa nei giorni e nelle settimane successive anche nei passaggi in radio e negli ascolti in streaming.

Ma il podio è ben diverso. Al secondo posto, infatti, troviamo Irama e la sua “Ovunque Sarai”, seguito da La Rappresentante di Lista e quel brano “Ciao Ciao” destinato a diventare un tormentone estivo e la colonna sonora di molti video social (in particolare su TikTok). Il cantautore toscano era giunto al quarto posto al Festival, mentre la band di origine siciliana si era piazzata settimana.

Classifica Spotify Sanremo 2022, una settimana dopo

Grande successo anche per Rkomi che si era piazzato addirittura al 17esimo posto nella classifica finale di Sanremo 2022, ma su Spotify si trova ai piedi del podio con la sua “Insuperabile”, davanti Elisa (arrivata seconda). Poi troviamo l’ascesa di Dargen D’Amico, nono all’Ariston e sesto su Spotify. Questa la classifica attuale a una settimana dalla fine del Festival:

Mahmood & Blanco – Brividi Irama – Ovunque sarai La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao Rkomi – Insuperabile Elisa – O forse sei tu Dargen D’Amico – Dove si balla Sangiovanni – Farfalle Achille Lauro – Domenica Noemi – Ti amo, non lo dire Michele Bravi – Inverno dei fiori Ditonellapiaga & Rettore – Chimica Gianni Morandi – Apri tutte le porte Ana Mena – Duecentomila ore Aka7even – Perfetta così Matteo Romano – Virale Emma – Ogni volta è così Highsnub & Hu – Abbi cura di te Tananai – Sesso occasionale Giusy Ferreri – Miele Fabrizio Moro – Sei tu Yuman – Ora e qui – 1.340.025 Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare Le Vibrazioni – Tantissimo Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Iva Zanicchi – Voglio amarti

Chi usa Spotify, quindi, ha premiato anche Ana Mena e Tananai che, rispetto alle ultime due posizioni nella classifica finale di Sanremo, su Spotify veleggiano al 13° e 18° posto. Le differenze generazionali si evidenziano anche sul posizionamento – una settimana dopo – di Gianni Morandi (terzo all’Ariston e 12 oggi su Spotify), Massimo Ranieri (da 8° a 22°) e Iva Zanicchi che aveva già convinto poco sul palco di Sanremo, ma oggi è anche la meno ascoltata in streaming tra i 25 partecipanti.

(Foto IPP/Andrea Oldani)