Ma allora chi l’ha vinto questo Fantasanremo?

Vi avevamo già spiegato cosa fosse il Fantasanremo, il gioco online che ha praticamente dominato le timeline dei social network in queste serate sanremesi. Grazie a un metodo e a un regolamento intuitivo, il sito e l’applicazione hanno avuto un successo incredibile, sia tra i cantanti in gara, sia nel pubblico del Festival della canzone italiana. Ogni cantante ha guadagnato punti non soltanto in virtù della sua posizione in classifica, ma anche in virtù di alcune azioni eseguite sul palco (o lontano dal palco). Alla fine, i vincitori sono stati comunicati nella serata del 6 febbraio, con una diretta su Instagram alle 21.30. Dunque, chi ha vinto Fantasanremo?

Chi ha vinto Fantasanremo?

Tra una papalina e un Fantasanremo urlato sul palco dell’Ariston, tra flessioni e look monocromatici, tra fiori donati all’orchestra e discese nel pubblico, tra scapezzolate e ringraziamenti alla Zia Mara, il gioco – che ha coinvolto tantissimi utenti in Italia – ha decretato il suo vincitore. La classifica generale in Italia del Fantasanremo è la seguente: al terzo posto, si sono posizionati le squadre Qualità, Acazzoduronellamischia, Santremo, Giozza e Congratulizzazioni; al secondo posto, invece, si è posizionato Leuth (unica squadra al secondo posto); al primo posto, infine, si sono piazzati: San foggia, Castelreale, Mamma mia!, Sarabanda, Sangecastello, Boometropia, Gallinelle, Acciaio blu!, Zampognari, Le bimbe di pippo baudo, Non pensare a me, Bollicine, Zhang, Dov’è Bugo?, Tonino, sei pazzo, I più meglio, Tob Meguair, Spliff e Pecorella smarrita. Tutti questi team hanno ottenuto 2200 punti in totale, nelle cinque serate.

Tra i cantanti, invece, a trionfare è stata Emma Marrone che ha anche partecipato alla diretta del Fantsanremo organizzata nella serata di ieri. Al secondo posto, Dargen D’Amico (che non ha perso nemmeno un’occasione per gridare papalina, fantasanremo o per salutare la zia Mara); al terzo, Tananai. Curiosità: i vincitori del Festival Mahmood e Blanco si sono piazzati solo al settimo posto.

Emma ha commentato così il trionfo (grazie ai suoi 525 punti totali, dettati anche da un clamoroso inseguimento dei carabinieri che le ha fatto guadagnare 50 punti): «Grazie mille ragazzi, dal prossimo Sanremo invece di dire “Papalina” sul palco dovranno urlare il nome di Emma Marrone». Chissà se il suggerimento verrà accolto: si annuncia un grande trionfo del Fantsanremo anche per il prossimo anno.