Come Lorenzo Jovanotti ha fatto scoprire Mariangela Gualtieri (e gli effetti sulle vendite su Amazon)

I numeri parlano chiaro: il Festival di Sanremo 2022 è il più visto degli ultimi 27 anni. Anche la serata cover – andata in scena venerdì – ha fatto il pieno di ascolti, raggiungendo il 60,5% di share. Tanti gli ospiti, moltissimi i duetti che hanno attirato l’attenzione del pubblico che in estasi si è riversato sui social per gli inevitabili commenti sulle varie esibizioni che si sono susseguite. Poi c’è stato un momento in cui Lorenzo Jovanotti – dopo aver accompagnato sul palco Gianni Morandi con un medley delle loro quattro canzoni (diretti da Mousse T.) – ha letto una poesia: “Bello Mondo“, scritta da Mariangela Gualtieri.

LEGGI ANCHE > Sanremo 2022, il legame tra il record dei dati social dei cantanti e il Fantasanremo

Come spesso accade, il nome di una poetessa o scrittrice italiana non è molto noto al grande pubblico. Ma Mariangela Gualtieri ha ottenuto, nella sua vita e nella sua carriera, numerosi riconoscimenti e premi. Anche per aver fondato con Cesare Ronconi il Teatro Valdoca nel 1983. Si tratta di una compagnia teatrale che ha dato grande spazio e risalto alla poesia italiana (contemporanea, sperimentale e non solo) in quel di Cesena, la città in cui la scrittrice è nata, cresciuta e dove ha trovato ispirazione per molte delle sue opere. E tra queste c’è anche “Bello Mondo”, la poesia letta da Lorenzo Jovanotti sul palco dell’Ariston.

Se dopo che avete visto @lorenzojova a #Sanremo2022 recitare Bello mondo di Mariangela Gualtieri (da Le giovani parole) vi è venuta la curiosità di leggere altre sue poesie, la possiamo soddisfare.https://t.co/LiyS5hYVz4 — Einaudi editore (@Einaudieditore) February 5, 2022

Mariangela Gualtieri, gli effetti su Amazon dopo Jovanotti

La vasta eco mediatica della lettura fatta da Lorenzo Jovanotti a Sanremo 2022 ha portato, nel giro di poche ore, a un’elevatissima attenzione mediatica attorno al nome di Mariangela Gualtieri. In tanti, infatti, hanno cercato il testo di quella poesia sul web. Altri, invece, sono rimasti affascinati da quelle parole e sono immediatamente corsi ad acquistare il volume che contiene quei versi. E non solo: perché andando ad analizzare i “Best Seller” di oggi su Amazon – nella categoria Narrativa-Poesia – notiamo che in tanti non si sono fermati all’acquisto (in formato cartaceo è quasi introvabile, mentre è disponibile in e-book) de “Le giovani parole“, la raccolta che contiene “Bello Mondo”, ma hanno deciso di approfondire la loro conoscenza della poetessa di Cesena comprando anche altri volumi scritti da lei.

Gli effetti di Sanremo sulla gente

E così, in quella sezione, oggi troviamo ben cinque titoli di Mariangela Gualtieri all’interno della top 50. Oltre a “Le Giovani Parole” (sia in formato Kindle che in cartaceo) al secondo posto, ci sono anche “Quando non morivo” (al 6°), “Senza polvere Senza peso” (al 9°), “Bestia di gioia” (al 26°) e “Fuoco centrale e altre poesie per il teatro (al 35°). E c’è di più. Perché la poesia, in Italia, viene apprezzata solamente in alcune occasioni, come sta accadendo da venerdì sera dopo l’esibizione di Lorenzo Jovanotti. Quindi vedere “Le giovani Parole” al 53° posto dei “best seller” di Amazon, considerando tutta la sezione “Libri”, non può far altro che confermare come il Festival, dopo una serie di alti e bassi negli anni, stia recuperando anche una funzione culturale. D’altronde, fin dagli esordi, quello era il ruolo e il compito della televisione pubblica.

(foto e video: da RaiUno)