Sanremo 2022, il legame tra il record dei dati social dei cantanti e il Fantasanremo

Non solo share televisivo ma anche “share social”. I record questo Sanremo 2022 li sta registrando in tv (con gli ascolti registrati per la prima puntata più alti dal 2005) ma anche quando si parla di partecipazione social. Tra Fantasanremo, trend dedicati su TikTok e la classica valanga di tweet con i quali gli utenti ci tengono a commentare quello che accade sul palco dell’Ariston, anche i social di Sanremo e i profili social legati a Sanremo stanno registrando un grandissimo successo. A confermarlo sono i dati sull’andamento dei profili social degli artisti in gara aggiornati alla seconda serata. Vediamo i numeri che decretano il grande successo di questo Sanremo social.

Sanremo social, l’impennata di follower per gli artisti

Al gioco dedicato a Sanremo stanno partecipando moltissime persone e l’effetto di Sanremo sui social inizia a essere tangibile in termini di numeri. Partiamo dai guadagni in termini di follower dei cantanti che partecipano: in cima alla classifica DeRev – società di strategia, comunicazione e marketing digitale – per quanto riguarda il posizionamento sui social troviamo la coppia Blanco-Mahmood. Entrambi continuano a macinare seguaci, i numeri parlano chiaro: tra prima e seconda serata Blanco registra +260 mila follower su Instagram e +30 mila du Facebook e TikTok, piazzandosi in cima alla classifica di colui che – finora – ha guadagnato più follower. Secondo posto per Mahmood, che registra +90 mila su Instagram, +16 mila su tikTok e +4 mila su Twitter.

Fantasanremo apre le porte a maggiore engagement e più follower

Il fenomeno social più partecipato è senza dubbio il gioco del Fantasanremo e ha permesso a Michele Bravi e Sangiovanni di piazzarsi in alto in classifica nonostante una partenza incerta: l’aumento di follower è dato dall’aumento di contenuti social in questi giorni e dalla partecipazione a quel gioco che sta conquistando tutti gli appassionato di Sanremo e di social. Cosa vuol dire papalina? Se lo sono chiesto moltissimi italiani – precisamente per 225mila volte – che, nella serata di ieri, hanno googlato un termine che fa guadagnare punti in classifica a tutti gli artisti che lo dicono in diretta. Anche la parola Fantasanremo stessa è stata cercata – da quando è cominciato il Festival – 127mila volte generando 890mila interazioni.

Il CEO di DeRev, Roberto Esposito, ha cercato di spiegare il successo di questo gioco: «Gli utenti del web e dei social non sono spettatori passivi, ma sono abituati ad avere una relazione di scambio continuo con gli influencer, le celebrity e i creator che scelgono di seguire. Per questo gli artisti in gara non possono tirarsi indietro, può sembrare che stiano giocando, in realtà stanno tenendo fede ad un tacito patto e rispettando le regole di ingaggio: ti seguo se la relazione ha un qualche tipo di valore. Tirarsi indietro, per molti versi, equivale a un tradimento».

In particolare, Michele Bravi e Sangiovanni hanno cavalcato l’onda del Fantasanremo sfidandosi a colpi di tweet e stories creando un picco nelle loro performance social. Anche Gianni Morandi sta al gioco e non delude le aspettative dei fan, rimanendo il re incontrastato per tutto quello che riguarda Facebook.

Sanremo evento social mondiale

Non stiamo esagerando e a confermarlo sono i dati relativi all’hashtag ufficiale del Festival di quest’anno, #Sanremo2022. Questo hashtag è stato il secondo più twittato nel mondo intero nella seconda serata ed era addirittura al primo posto durante la diretta della prima puntata. Si twitta maggiormente su Sanremo non solamente in Europa ma anche in Messico, Argentina e Brasile.