Lo share della prima puntata di Sanremo 2022 è il più alto dal 2005

Vette altissime per la prima serata di Sanremo 2022, che parte davvero con il botto. Lo share rilevato dai dati Auditel è attestato intorno al 54,7%, un dato altissimo che surclassa completamente le prime serate dei due festival precedenti di Amadeus: segnale che la formula è sempre più vincente e che il pubblico italiano è sempre più devoto, nonostante il passaggio generazionale, alla manifestazione canora più importante della penisola. In base a un primo raffronto, non si assisteva a uno share così alto per la prima serata di Sanremo, dal 2005 quando a condurre il festival era stato Paolo Bonolis.

Share Sanremo 2022, la prima serata fa segnare un record

Dunque, da quando esiste l’Auditel, il risultato di quest’anno si candida a essere il record di sempre per quanto riguarda la prima serata. Il numero degli spettatori è elevatissimo: 10 milioni e 900mila persone hanno visto il Festival di Sanremo 2022, ieri sera. Si tratta comunque di un numero assoluto inferiore rispetto alla portata, in una ideale classifica, dello share. Mentre quest’ultimo è infatti al primo posto rispetto a tutte le altre edizioni dal 2005 in poi, il numero assoluto di spettatori è al settimo posto nella classifica all time da quando i dati di ascolto vengono rilevati con il sistema dell’Auditel.

Rispetto allo scorso anno, il confronto si fa quasi impietoso: +8,1 punti e + 2.548.000 spettatori. Una situazione davvero ribaltata: per giustificare i numeri più bassi dell’anno 2021, infatti, si sosteneva che il grande utilizzo delle piattaforme di streaming durante la pandemia avesse fatto perdere l’abitudine ai cittadini italiani di ritrovarsi davanti a un programma televisivo in diretta. Non è cambiato molto rispetto allo scorso anno dal punto di vista socio-culturale, eppure i dati della prima serata sono completamente diversi.