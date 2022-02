Pubblicati via social i primi risultati, ma la revisione pomeridiana potrebbe rivoluzionare la classifica parziale

Come sta andando il FantaSanremo? I punteggi della prima serata, ma occhio al VAR

Prima serata, prima classifica provvisoria. Non parliamo di quella ufficiale del Festival della Canzone italiana (guidata, attualmente, del duo Mahmood e Blanco) ma di quella relativa al gioco che ha attirato l’attenzione di migliaia di italiani: il FantaSanremo. E questa mattina, dopo la lunga serata sul palco dell’Ariston, sono stati pubblicati i primi punteggi che corrispondono a tutte quelle categorie di bonus e malus pubblicati sulla piattaforma ufficiale dell’iniziativa molto in voga sui social. Ma occhio, nel pomeriggio ci sarà una revisione al VAR che potrebbe confermare o ribaltare tutto. Come un Alessandro Borghese qualsiasi.

LEGGI ANCHE > FantaSanremo, parlano gli ideatori del fenomeno social

Perché subito dopo la pubblicazione sul sito ufficiale, sui social sono già arrivate le prime contestazioni di utenti che lamentano la mancanza di alcuni punti che, secondo loro, erano figli di comportamenti previsti dal regolamento all’interno della sezione bonus. E per questo motivo, gli organizzatori e gestori del FantaSanremo hanno spiegato sui Twitter:

Punteggi provvisori sul sito e su ig.

Ricordate che questi punteggi hanno qualcosa in comune sia con il regolamento che con le scale di Hogwarts: a loro piace cambiare. Prima di esultare o disperarvi aspettate il VAR di oggi pomeriggio!#fantasanremo2022 #skywifi @skyitalia — FantaSanremo (@FantaSanremo) February 2, 2022

FantaSanremo, i punteggi dopo la prima serata

La revisione al video – quindi qualcuno dei gestori della piattaforma dovrà rivedere l’intera prima serata del Festival – consentirà di dare una classifica con dati assestati. Per il momento, però, la graduatoria dei punteggi è stata pubblicata sui canali Instagram del FantaSanremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FantaSanremo (@fantasanremo)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FantaSanremo (@fantasanremo)

Ad aver ottenuto il maggior numero di punti è stato Michele Bravi, seguito da Achille Lauro e Gianni Morandi. Ma attenzione: parliamo solamente di punti ottenuti attraverso i bonus. Per la classifica interna nelle Leghe, infatti, occorre analizzare anche il cantante scelto come “capitano”: un ruolo che funge da moltiplicatore per il punteggio.

(Foto IPP/Andrea Oldani)