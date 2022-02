C’è una nuova canzone italiana che ha battuto il record di stream in un giorno su Spotify

C’è una riflessione da fare nell’analisi di questo dato che arriva direttamente dalla dashboard di Spotify. Mahmood e Blanco, che hanno portato sul palco dell’Ariston la canzone Brividi piazzandosi al secondo posto della classifica generale dopo due giornate, sono diventati gli artisti che hanno firmato la canzone più ascoltata in un solo giorno in Italia, se ci si basa sui dati della piattaforma Spotify. Tra l’altro, questo traguardo ha permesso al duo sanremese di entrare nella global chart di Spotify alla posizione numero cinque.

Mahmood e Blanco su Spotify, il record assoluto della coppia

Perché – dicevamo – c’è una riflessione da fare su questo dato? Soprattutto per la canzone che Mahmood e Blanco hanno superato: il record precedente della canzone con più stream in un giorno in Italia, infatti, apparteneva a un’altra coppia, quella Gemitaiz-Madman con la loro Veleno 7, nel 2019. Il che ci riporta al punto della questione: il record della canzone più ascoltata risale al periodo precedente alla pandemia, quando l’utilizzo di piattaforme digitali come Spotify è aumentato a dismisura.

Dunque, è stato un record che ha resistito a un’ondata importante di flusso di traffico su Spotify e che ha dimostrato come il suo successo possa arrivare anche in condizioni “normali” di traffico su una piattaforma. C’è stata un’attesa di oltre due anni, dunque, per superare questo record: la platea di Spotify nel frattempo si è allargata, il Festival di Sanremo ha fatto il resto. Ma comunque, nell’albo d’oro della piattaforma di streaming, adesso compaiono i nomi di Mahmood e di Blanco.

Il nuovo record conquistato dalla canzone che i due artisti portano in gara al Festival di Sanremo è di 3.384.192 stream in sole 24 ore ed entra in quinta posizione nella classifica globale della piattaforma, oltre a posizionarsi al primo nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali. A questo risultato si sommano quasi 6 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival al primo posto nelle tendenze di YouTube.

Foto IPP/Andrea Oldani – Sanremo