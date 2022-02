Come funziona l’effetto Pagellone di Sanremo di tendenza su TikTok

In attesa della seconda serata di Sanremo 2022 arriva il Pagellone di Sanremo tra gli effetti in trend si TikTok

Tutto (o quasi) a Sanremo parla di social e di giovani social addicted. Le esibizioni, la scelta dei look, le facce e le espressioni che sembrano appositamente studiate per dare vita a meme virali nell’immediato, quando la puntata è ancora in onda. Ogni anno che passa Sanremo diventa sempre più social e la prova TikTok – grazie a cantanti giovani e super seguiti su TikTok come, tra gli altri, Blanco, Irama, Sangiovanni e Mahmood. In attesa della seconda serata del Festival della canzone italiana 2022 sul social cinese sta rapidamente salendo tra gli effetti in trend il Pagellone di Sanremo TikTok.

Pagellone di Sanremo TikTok, come funziona l’effetto in trend

Mentre scriviamo questo articolo l’effetto Pagellone di Sanremo TikTok è stato già classificato come “Effetto di tendenza”, decretandone già il successo che sicuramente avrà tra accumulo di visualizzazioni e di utenti che sceglieranno di utilizzarlo per dare una valutazione dei cantato in stile tiktokiano. Come funziona? TikTok fornisce a tutti gli utenti che vogliano partecipare al trend un frame in cui inserire i loro video in cui cantano, valutano, criticano, fanno il lip-sync delle canzoni di Sanremo 2022.

Utilizzare l’effetto è, come tutto quello che si trova su Tiktok, estremamente semplice e intuitivo: la prima cosa da fare è aggiungere il nome dell’artista, dopodiché si aggiungono i punteggi in fiorellini. Da 1 a 5 fiorellini, per la precisione, vengono assegnati a tre diverse categorie: Canzone, Look, Performance. Gli utenti si sono già sbizzarriti, utilizzando gli effetti ognuno a modo proprio. C’è chi utilizza l’effetto per sfoggiare le sue abilità canore, per esempio.

Non manca nemmeno l’ironia, ovviamente.

Un trend da poco lanciato sulla piattaforma che, molto probabilmente, regalerà ai tiktoker una bella opportunità di visibilità e a chi ama contenuti di questo tipo parecchio materiale nella serata di oggi e in quelle a venire.