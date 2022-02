I no vax che sui social strumentalizzano la morte di Camilla Canepa per attaccare Fiorello

Accusano di sciacallaggio, annunciano il boicottaggio e attaccano ferocemente il Festival di Sanremo. Ma gli unici a fare del reale sciacallaggio sono i no vax sui social. Nel mirino degli anti-vaccinisti della rete è finito Rosario Fiorello che viene biasimato tirando in ballo la morte di Camilla Canepa, la 18enne deceduta lo scorso 10 giugno all’Ospedale San Martino di Genova per una trombosi ala seno cavernoso (le indagini sono tutt’ora in corso). Il conduttore siciliano, però, si è limitato a ironizzare sulle più paradossali bufale messe in circolazioni da chi sui social rilancia fake news sull’immunizzazione: dal microchip al grafene. Storie già smentite. Evidentemente, il popolo anti-vax che vive sui social si è sentito colpito dall’ironia in prima serata e ha tirato in ballo la giovane che non è mai stata minimamente citata da Fiorello. Come si evince dal video.

I consigli per la salute di un meschino giullare di regime che ha passato interi anni della sua vita a sbriciolarsi il cervello con la cocaina… pic.twitter.com/jvCWGFL5rf — Culex Pipiens Molestus 🏴‍☠️ (@QLexPipiens) February 2, 2022

Ovviamente si può criticare la performance dell’artista: c’è chi si è divertito e chi, invece, l’ha ritenuta poco comica. Ma i fatti sono incontestabili. Fiorello muove il braccio a caso (come se si fosse impossessato di lui la sindrome della mano aliena) e dice – usando il sarcasmo – che è colpa dil vaccino. Poi cita il microchip (fake news atavica e riproposta sui social in tutte le salse), i poteri forti con cui prova a dialogare. E alla fine della gag cita il grafene (altra bufala già ampiamente smentita, come abbiamo riportato qui e qui) e Mario Draghi che lo «controlla». Nessun riferimento ad altro. Eppure i no vax dicono che Fiorello abbia mancato di rispetto a Camilla Canepa.

Fiorello Camilla Canepa, lo sciacallaggio dei no vax

Ma la giovane non viene mai citata e i riferimenti fatti dal presentatore e attore comico siciliano sono solamente alle paradossali bufale diffuse sui social in questo anno abbondante di campagna vaccinale. Eppure gli attacchi si stanno ripetendo nelle ultime ore, citando Camilla Canepa senza che Fiorello l’avesse mai tirata in ballo. Perché il vero sciacallaggio è quello: “sfruttare” (termine pesante, ma in linea con la tendenza social dei no vax) i decessi di alcune persone per portare avanti la propria ideologia. E accusare chiunque si opponga alla loro narrazione di far parte del “sistema”.