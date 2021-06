Non c’è ossido di grafene nei vaccini e non esiste alcuna causa di magnetismo

Le bufale sui vaccini sono assolutamente internazionali. E il fatto che abbiano anche questa sorta di aria “esotica” spinge ancora di più a lasciarsi abbindolare: la pluralità delle voci, il loro diffondersi a partire anche da altri Paesi del mondo rappresenta un rischio non da sottovalutare per l’impatto – ad esempio – sui no vax italiani. Succede così che una bufala sull’ossido di grafene divulgata da un blog spagnolo che, non a caso, si chiama La Quinta Columna (un riferimento all’apparato interno alla Spagna che favorì l’ascesa franchista) si stia rapidamente diffondendo anche in Italia, grazie alle solite chat di Telegram che in questi mesi hanno gettato discredito sui vaccini e sulla campagna vaccinale.

La bufala dell’ossido di grafene nei vaccini

Cesare Sacchetti, ad esempio, nel suo gruppo Telegram seguito da quasi 20mila persone ne ha parlato, dando il la – anche in Italia – alla diffusione di questa notizia priva di fondamento scientifico. Il giornalista riprende l’articolo de La Quinta Columna in cui si dice che «il biostatistico Ricardo Delgado e il dottor Josè Luis Sevillano» hanno scoperto nelle fiale dei vaccini delle tracce di ossido di grafene che – secondo questa teoria – sarebbe alla base del «magnetismo dei vaccini», nonché la pietra miliare di quella strategia che serve a controllare le persone a distanza e a farle ammalare. Nell’articolo originale de La Quinta Columna si parla addirittura in maniera esplicita di una relazione tra l’ossido di grafene e le antenne 5G, buttando tutto all’interno dello stesso calderone.

Ma dove lo avrebbero visto questi sedicenti scienziati l’ossido di grafene? Le indicazioni sulla composizione dei vari vaccini sono pubbliche e sono state diffuse anche dagli organismi sanitari competenti. Sul sito di AIFA, ad esempio, sono ben note le caratteristiche di ogni tipo di vaccino che sia stato approvato in Italia.

Cosa contengono davvero i vaccini (altro che magnetismo)

Il vaccino Pfizer, ad esempio, contiene:

L’RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-0315 ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano6,1-diil)bis(2-esildecanoato) e ALC-0159 (2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide). ALC-0315 e ALC-0159 sono lipidi sintetici che contribuiscono a formare le vescicole che veicolano il vaccino. 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

colesterolo

Potassio cloruro

Potassio diidrogeno fosfato

Sodio cloruro

Fosfato disodico diidrato

saccarosio

acqua per preparazioni iniettabili

Il vaccino Vaxeviria (meglio conosciuto come AstraZeneca) contiene: