Dall’aerosol di Michele Bravi alla beauty routine di Mahmood: il dietro le quinte di Sanremo 2022 passa per TikTok

Un Sanremo che ha superato ogni aspettativa: dai super ospiti alle emozioni di chi fa ritorno – su quel palco – dopo anni ma continua ad emozionarsi. Fiorello che per il terzo anno consecutivo non rifiuta di affiancare Amadeus alla prima serata del Festival; Laura Pausini e l’annuncio ufficiale della conduzione dell’Eurovision 2022 insieme a Mika e Cattelan; Checco Zalone, Cesare Cremonini, Raul Bova. I Måneskin e la commozione di Damiano; Roberto Saviano; Lino Guanciale. Infine, la scelta delle co-conduttrici che non ha lasciato nulla al caso: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Il Festival ha battuto ogni record, toccando il 56,8% di share e forse – tra tutti questi nomi e numeri – il merito (giustamente) va anche ai protagonisti in gara che, tra un punto e l’altro del regolamento del Fanta Sanremo 2022, ci hanno regalato un dietro le quinte di tutto rispetto nei Per te di TikTok.

Il dietro le quinte di Sanremo 2022: i protagonisti su TikTok

Su TikTok c’è un hashtag che va e che viene, che raccoglie viralità e che la perde. Si chiama #DietroLeQuinte e viene utilizzato da tutti quegli utenti che, per un motivo o per un altro, mostrano l’altra faccia della medaglia, ciò che non appare in primo piano ma che – proprio per questo – attira incredibilmente la curiosità e l’attenzione dei più curiosi. E così, Michele Bravi che – sotto le coperte del suo hotel sanremese – alterna la maschera dell’aerosol ad un calice di vino bianco ottiene 3.2 milioni di visualizzazioni.

Allo stesso modo, Matteo Romano – cantante giovanissimo di quest’edizione, nativo proprio di TikTok – riceve ben 717 mila views mentre, con cannuccia alla mano, si prepara per la sua prima esibizione sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Il dietro le quinte di TikTok tocca momenti altissimi con Emma Marrone che, al termine della terza serata del Festival, quando ormai è tarda notte, ci regala un video-selfie da 2 milioni di views mentre, a bordo di un’auto – inquadrando una volante – esclama: «Raga, l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fot**ta».

Per non parlare di Mahmood, in gara con Blanco, che con 1,5 milioni di visualizzazioni raggiunge momenti altissimi con un video che lo ritrae in posa per la sua maschera da beauty routine.

Invece, quello che si presentava già dalla prima esibizione come un trend di TikTok, effettivamente trova la scansione dei passi per la coreografia nel profilo ufficiale de La Rappresentante Di Lista, giunto al momento a 518 mila views.

In conclusione, se dovessimo dare un’etichetta al Sanremo 2022, ne daremmo tre: FantaSanremo, Papalina e il #DietroLeQuinte degli artisti su TikTok. Perché al di là dello share raggiunto dai media tradizionali, quest’anno il vero hype e l’effettivo sentiment del pubblico sono passati – senza alcun dubbio – per i nuovi media.