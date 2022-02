Alcuni episodi di Joe Rogan sono stati rimossi da Spotify (ma non quelli contestati)

Spotify si sta muovendo contro Joe Rogan? Leggendo il numero di puntate del controverso podcast cancellate della piattaforma, la risposta sembra essere positiva. Andando, però, ad analizzare quali episodi sono stati rimossi la risposta va nella direzione opposta. Nelle ultime ore, infatti, alcuni podcast dello show del comico americano risultano spariti dalla libreria dell’applicazione. Si tratta, però, di puntate molto vecchi e che non hanno nulla a che vedere con le polemiche più recenti.

Rispetto al totale delle puntate registrate e caricate sulla piattaforma, i 70 episodi del “The Joe Rogan Experience” rimossi da Spotify rappresentano la classica goccia nell’oceano. Inoltre, dopo le contestazioni e le proteste (anche da parte di alcuni cantanti – come Neil Young – che, di fatto, hanno chiesto e ottenuto la rimozione dei loro brani) per molti contenuti disinformativi su Covid e vaccini, i podcast cancellati non hanno nulla a che vedere con le polemiche degli ultimi giorni. Si tratta, infatti, di puntate che vanno dal 2010 (il più vecchio) e il 2018 (il più recente).

Joe Rogan, Spotify ha rimosso 70 episodi

Una goccia nel deserto. Perché lo show in podcast condotto dal comico americano molto apprezzato dai Repubblicani, dai sovranisti a Stelle e Strisce, dai sostenitori dei deliri QAnon e da Donald Trump conta oltre 1.700 episodi numerati e pubblicati su Spotify. La piattaforma ospita quei contenuti dal 1° settembre del 2020, dopo un accordo – come riportato dal Wall Street Journal – del valore di 100 milioni di dollari. E non solo per le nuove puntate, ma per tutta la libreria di podcast a partire dal 2010. Insomma, un investimento cospicuo che spiega anche le “difficoltà” di Spotify ad andare verso una direzione ben precisa nei confronti delle ripetute pagine di disinformazioni offerte in quello show.

Quali sono le puntate cancellate

Il conto di contenuti del podcast rimossi da Spotify è tenuto da un sito che si occupa solamente ti quello: JRE Missing, cioè le puntate mancanti del The Joe Rogan Experience. Nell’elenco ne risultano cancellate circa un centinaio, ma una settantina è stata rimossa in data venerdì 4 febbraio 2022. Si tratta, però, di puntate molto vecchi e che nulla hanno a che vedere con la pandemia da Covid e le vaccinazioni. Come spiegato da The Verge, infatti, le puntate sparite sono precedenti all’emergenza sanitaria globale: la prima è data 2010 (ed è la quarta puntata di sempre dello show), mentre l’ultima risale al 2018. Nulla, dunque, a che vedere con le contestazioni più recenti.